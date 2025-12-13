古坑橙色季節開幕 邀全國民眾吃當地當季優質柳丁

全國柳丁種植最多鄉鎮古坑橙色季節開幕，邀全國民眾來古坑吃當地當季優質柳丁。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

二○二五古坑橙色的季節—古坑當季在地農產行銷推廣活動，十三日鄉長林慧如、農糧署中區園藝產業科長劉信良、議員張庭綺、賴明源及農業處柳昆宏科長、多位民代村長等，於二二八公園草皮舉行為期兩天活動開幕，邀請民眾攜家帶眷品嘗當地當季優質柳丁。

林慧如表示，古坑柳丁種植面積約九一七公頃，年產量達二萬多噸，目前正值柳丁等柑橘類盛產期，是消費者品嘗富含豐富維他命C優質柳丁最佳季節，因此透過活動鼓勵消費者以實際行動支持果農，甚至創意結合鄉產紅龍果及鳳荔或芭樂等水果，調製減少碳足跡原汁原味的古坑飲，讓消費者吃得健康又安心，更進一步認識古坑水果的多元運用

劉信良說，古坑鄉柳丁種植面積是全國第一的鄉鎮，面積最大，品質也相當優良，加上農糧署等單位的持續輔導推動產銷履歷、加工利用等政策，讓農產品更有保障，也讓農民的付出得到更好回饋，希望消費者以新台幣支持果農，把優質柳丁帶回家或餽贈親友體面又大方。

橙色的季節，民眾只要一進入古坑鄉就會看到滿山遍野金黃柳丁，每一顆柳丁都是農民辛苦栽種的成果，柳丁不只好吃，也養顏美容、促進消化等多種好處。此外，活動場地旁，公所亦打造「柑橘館」展示柑橘類的多樣品種，期藉食農教育與「體驗式推廣」讓更多家庭走進產地、認識土地，支持在地農友與永續的農產價值。「古坑飲特調吧」則推出限定特調飲，兩天活動市集消費滿三百元即可獲得一杯、滿五百元可獲得兩杯，讓遊客一次購足古坑冬季限定好味道。