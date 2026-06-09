古坑產業加值園區土地開賣 逾百人參與說明會

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣古坑產業加值園區預計118年中完工，雲林縣府今天開招商說明會，首批釋出40筆土地申購，吸引逾百人參與；雲林縣長張麗善向企業界說明園區定位等細節，歡迎廠商踴躍申請。

雲林縣古坑產業加值園區去年動土，預計118年中完工；雲林縣政府今天舉辦古坑產業加值園區招商說明會，逾百人參與。

張麗善說，古坑產業加值園區不只是提供一塊合法建廠用地，更是縣府打造農產加工、冷鏈物流、低污染製造與地方特色產業鏈結的重要平台。未來園區完成後，預期可創造約3000個就業機會、年產值約新台幣102億元，將有助於吸引青年返鄉就業，活絡地方經濟，並強化雲林在中台灣產業廊帶中的關鍵角色。

廣告 廣告

雲林縣建設處長廖政彥表示，古坑產業加值園區總面積約72公頃，鄰近國道3號古坑交流道，並可銜接台78線、台3線、縣道154乙及縣道158甲等主要道路，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通之區位優勢。

廖政彥指出，古坑產業加值園區將辦理第1次招商，第一波釋出40筆土地申購，共計6.3萬多坪，最大3900多坪、最小280多坪，參考斗六工業區、大埔美工業區用地價格，每坪售價8.75萬至9.29萬元。

雲林縣建設處提醒有意申購廠商可在7月20日下午5時前，將申請書送至雲林縣府。（編輯：李亨山）1150609