「古坑產業加值園區」招商說明會 吸引近60家企業參加

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雲林縣「古坑產業加值園區」今(9)日在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會／縣府提供





雲林縣「古坑產業加值園區」去年開工，將於2028年6月完成施工作業，今(9)日下午在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，吸引近60家企業踴躍參加。縣長張麗善表示，投資雲林正是時候，歡迎全台灣各地企業加入古坑產業加值園區設廠投資行列。

為協助企業掌握投資資訊，本次招商說明會除由縣府及受託開發商團隊玉新開發建設股份有限公司說明園區區位、土地配置、價款資訊及申購流程外，也安排經濟部投資臺灣事務所進行優惠政策說明，提供融資、補助及單一窗口投資服務資訊，並透過Q&A交流回應廠商關心之申購資格、產業類別、用水用電、建廠時程及後續行政協助等問題。

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張麗善表示，古坑產業加值園區是雲林縣推動產業升級與農業加值的重要節點。雲林是農業大縣，擁有豐富農產資源與完整產銷基礎，縣府推動古坑產業加值園區，就是希望讓農產品不只停留在生產端，更能往加工、冷鏈、物流、品牌行銷及通路服務延伸，提升農業附加價值，帶動地方產業轉型升級。

張麗善指出，古坑產業加值園區總面積約72公頃，鄰近國道3號古坑交流道，並可銜接台78線、台3線、縣道154乙及縣道158甲等主要道路，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通之區位優勢。園區規劃完善道路系統及公共設施，將提供企業從設廠、營運到後續發展所需之基礎條件，降低企業投資與建廠之不確定性。

雲林縣「古坑產業加值園區」今(9)日在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會／縣府提供

古坑園區不只是提供一塊合法建廠用地，更是縣府打造農產加工、冷鏈物流、低污染製造與地方特色產業鏈結的重要平台。園區於去年開工，將於2028年完成施工作業，未來園區完成後，預期可創造約3千個就業機會、年產值約102億元，今日同時公告首批古坑園區內40筆土地的申購，歡迎全台灣各地企業加入古坑產業加值園區設廠投資行列。

建設處長廖政彥表示，本次公告首批出售之產業用地（一）40筆，面積合計約20萬8,354平方公尺、約6萬3,027坪，每坪售價約8.75萬元至9.29萬元，建蔽率70%、容積率240%，可引進產業包括食品及飼品製造業、飲料製造業、農用及林用機械設備製造業、食品飲料及菸草製作用機械設備製造業，以及其他經核定之低污染產業或冷鏈物流、倉儲業等。

廖政彥並指出，為兼顧招商效率與園區長期發展，出售手冊已明定申購審查、繳款、點交及後續建廠流程，縣府也將透過專人諮詢與行政協助，協助廠商依自身投資規劃完成申購及建廠準備，讓企業能更安心、有效率地進駐古坑產業加值園區。

有意申購之廠商，請於115年7月20日下午5時前，將申請書件送達雲林縣政府建設處工商發展科；逾期送達者不予受理。相關招商資訊、出售手冊及申請書件，可至古坑產業加值園區招商網站（https://www.gukengivap.com.tw/）或雲林縣政府全球資訊網查詢（https://www.yunlin.gov.tw/），另設有招商專線04-2301-9958。

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