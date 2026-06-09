古坑產業園區售地 料業界瘋搶

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雲林縣近10年來第一個開闢成功的產業園區「古坑產業加值園區」，9日公告釋出40筆總計6萬3027坪產業用地，標售價格每坪8.75萬元至9.29萬元不等，就全台產業園區價格而言，相當有競爭力，預料將引起業界瘋搶。

雲林縣長張麗善上任後推動闢設9個產業加值園區，其中「古坑產業加值園區」是唯一成功動工招商的產業園區，其餘有些地目變更遭遇困難，有些是在內政部審議中。

建設處9日在劍湖山渡假大飯店舉辦古坑產業園區招商說明會，向企業界說明園區定位、交通區位、容許引進產業、土地坵塊規畫、價款資訊及申購流程，現場百餘個座位座無虛席，詢問度相當熱烈。

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建設處長廖政彥指出，園區總面積72公頃，45公頃是產業用地，本次針對「產一」共40筆土地首批釋出，總計6萬3027坪，其中最小280多坪，最大3900多坪，標售價格在每坪8.75萬元至9.29萬元之間，土地建蔽率為70％、容積率240％，即日起受理申購至7月20日下午5時止。

張麗善表示古坑產業園區以食品加工、飲料加工及相關農機械設備製造業為主，周邊交通路網相當完善。無論是面臨建新廠、擴廠或移廠需求的企業都很合適，歡迎全台企業界把握機會到雲林投資。

建設處表示，申購時間即日起至7月20日，縣府初審通過後進行公開評選程序。評選考量因素包括企業投資金額、預計創造的就業機會、招募雲林在地青年比例，以及投資計畫與園區全循環、低汙染定位的契合度，將透過公平、公正、公開的評選方式，為各坵塊媒合最適當的企業進駐。