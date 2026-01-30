古坑石壁再傳火警 疑人為肇禍

古坑鄉草嶺村石壁山區一個月內二度發生山林火災，29日下午不明原因起火，草嶺消防分隊與農民開農藥車合力滅火，所幸半夜降下及時雨，8小時內成功撲滅火勢，僅燒掉1公頃竹林，草嶺村長陳兵通感動說「老天爺有幫忙」，人在中東巴林參訪的雲林縣長張麗善強調「抓到人要嚴懲」。

海拔高度1250公尺石壁山區「九芎神木」附近的孟宗竹林，29日下午6點多被發現冒煙，40、50名村民自動自發駕駛可載水1公噸的農藥車，配合草嶺分隊滅火，8小時僅燒掉1公頃林保署嘉義分署阿里山事業區的172林班地。

廣告 廣告

起火原因有待調查，村民研判是有人上山割筍，天氣太冷生火，餘燼未完全熄滅。

張麗善指出，此處起火點並不是可以玩樂的地方，可能是想要偷筍或有什麼目的的人跑去，希望林務局加強巡邏保護竹林也避免承租人損失，如此行為為了個人利益，勞師動眾使用那麼多社會資源，抓到一定要嚴懲。

她強調，3月之前若台電能夠在石壁山區供電，屆時加裝監視器，蓄水池有電了也可以做消防栓和配管，才能夠保護山林的產業和觀光；一年一度櫻花季將到來，縣府會請義消、警消加強巡邏，至少縣府516公頃的療癒基地不能有任何損失。

針對有民代抨擊雲林縣府權責不分，張麗善強調，沒有什麼權責不分，她不可能叫林務局來打火，站在地方立場，第一時間要滅火就是看誰的效率最好，不久前石壁首次發生山林火災，中央也調動直升機灑水，才把災害降到最低，國家資源是共同分享的。