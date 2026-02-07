古坑茂谷柑節二月七日、八日移師國道三號古坑服務區熱鬧登場。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣古坑茂谷柑熟成的時節，為迎接農曆新年，鄉公所特於七日、八日在國道三號古坑服務區舉辦「二○二六古坑茂谷柑節」，現場規劃當季各類柑橘農產展售、鹽烤茂谷柑品嚐、集點換好運活動及贈送現場手寫春聯等，吸引民眾品嘗選購，馬上用新臺幣下架茂谷柑禮盒。

副縣長謝淑亞、鄉長林慧如指出，黃澄澄討喜茂谷柑是敬神、自用、送禮最佳果品，尤其公所精心設計愛馬仕禮盒裝更是體面，因應用路人農曆年需求，特將茂谷柑節七日、八日移師國道三號古坑服務區展售，提供消費者減碳食物里程最當季又當地，自用送禮兩相宜的果品選擇。

廣告 廣告

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩說，全台茂谷種植面積約一千八百多公頃，集中在台中和雲林，而古坑鄉二百多公頃是雲林種植茂谷最多的鄉鎮，今年茂谷果實飽滿、皮薄汁多、味美甜度高，深獲消費者好評，為讓更多民眾品嘗及選購最棒茂谷柑，古坑鄉公所特利用兩天假日在古坑服務區舉辦展售，讓進站歇息民眾品嘗後馬上以新臺幣下架優質愛馬仕茂谷柑禮盒。

與會貴賓還有縣議員張庭綺、賴明源、鄉代會副主席賴嘉濱及多位代表、古坑鄉農會理事長張瑞銘、劍湖山世界總經理曾慶欑、樂園協理施樂萍及多位村長等，現場設有農創市集及推出「集點換好運」活動，民眾於市集消費每滿一百元即可獲得一點，集滿三點可兌換發財錢母與柑甜紅包袋，集滿五點再加贈限量春聯一幅，讓民眾在採購優質農產的同時，也能把滿滿祝福帶回家。