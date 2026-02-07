古坑茂谷柑節移師國三古坑服務區 今明兩天免費品嚐鹽烤茂谷柑

古坑鄉公所在國道三號古坑服務區舉辦茂谷柑節，讓遊客可就近方便買當地水果。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉茂谷柑種植面積占全國第二，目前已進入產季，雖去年受颱風影響讓果皮稍微損傷，但品質、甜度不變。古坑鄉公所今(7日)明兩天在國道三號古坑服務區舉辦茂谷柑節，超過10家在地農產市集，每天還有四梯次鹽烤茂谷柑品嚐等豐富活動。鄉長林慧如表示，年節送禮首選就是茂谷柑，歡迎民眾經過服務區時採買。

古坑鄉種植茂谷柑多聚集在永光、永昌、棋盤、荷苞、麻園村等，根據統計種植面積廣大222公頃，是全國種植面積第二，每年約可產出逾5000公噸柑橘，12月底進入產季，尤其農曆春節前後更是進入盛產期。

公所指出，今年度茂谷柑由於去年受到颱風、大雨接連影響，導致果皮會被果樹樹枝拍打而有擦傷，但整體而言並不影響其口感及品質，以目前產地價而言，周長23公分每斤20至25元、25公分每斤30至35元、27公分約40至45元、30公分以上約50至55元，整體價格和往年差不多，甚至在市場看見常做送禮用的27公分A級，上看80至90元。

林慧如表示，農曆春節除正是茂谷柑盛產季，更是辦年貨期間，因此今年活動移師到國道三號古坑服務區，今明兩天超過10家古坑店家展售相關農特產品，讓旅客在返鄉途中，也能從服務區買到最當季、當地新鮮的柑橘。

林慧如表示，兩天更有豐富精彩活動，每天將有4場次的鹽烤茂谷柑品嚐，每梯次限量30份，且推出集點活動，市集上購買每滿100元可集1點，3點可兌換限量紅包袋及北港朝天宮加持錢母，5點更加贈現場書法大師揮毫的春聯，另響應公益，拿市集所開消費發票捐贈給現場華山基金會，也可獲得限量錢母，歡迎去全國民眾把握時間採買。

古坑茂谷柑種植面積全國第二，正進入盛產期，是適合買來送禮好時機。(記者李文德攝)

現場有集點活動，可兌換限量紅包袋、錢母及現場揮毫春聯。(記者李文德攝)

