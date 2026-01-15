古坑草嶺山林火燒4天不歇！直升機連續灑水仍燒 地面人員接手

古坑草嶺山火延燒4天地面人員接手續戰 火場仍留400平方公尺燃點。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林，12日發生火警，至今已延燒第4天。據消防單位表示，火勢主要集中在竹創森林正下方，今日尚有約400平方公尺的燃燒區域。為了有效控制火勢，國防部派遣CH-47直升機前往支援滅火，於8時26分自歸仁起飛，9時08分抵達現場後至10時55分，完成9次空中灑水任務，任務結束後返航。

現場人員於11時50分回報，經過勘查已無明顯火煙，火勢暫時受控。，下午滅火勤務改由地面消防人員接手，空中滅火申請也正式取消，消防表示，雖然目前火勢有所控制，但山林仍存在餘燼，地面人員將持續監控並進行清理，以防火勢復燃。此起火災造成山林受損，也提醒民眾在山區活動時務必注意用火安全，避免類似意外再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

世界級金脈成形！ 沙國驚爆再挖出200噸黃金