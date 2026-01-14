古坑草嶺山林火警持續搶救中 動員逾70人與多架次直升機全力防堵延燒

▲副縣長謝淑亞及消防局長林文山趕赴現場督導火警處理，協調各單位全力投入救災。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林於1月12日07時49分發生山林火警，雲林縣消防局接獲通報後，隨即派遣第一大隊及草嶺分隊消防與義消人車前往搶救，並於09時22分抵達現場展開滅火作業。縣長張麗善第一時間掌握狀況，並於(13)日下午請副縣長謝淑亞上山關切火警處理情形，協調各單位全力投入救災。

雲林縣消防局指出，因現場地形陡峭、林木密集，加上風勢影響，火勢於1月13日清晨有擴大延燒趨勢，縣府立即啟動高強度應變機制，開闢防火通道並結合空中勤務總隊直升機支援，採取「空地聯合作業」全面壓制火勢。

截至1月13日下午4時，此案已出動消防車12部、民間小水車10部，投入警消20人、義消25人及民力15人，合計動員60人以上於地面執行滅火、防線建構及延燒阻斷任務，並於上方道路開闢防火巷，佈署消防人車，以高壓軟管持續灑水控制火勢蔓延。

空中方面，空中勤務總隊派遣 NA-714 與 NA-705 兩架直升機，以湖山水庫為取水點投入滅火，截至目前已執行四機次、至少十架次以上灑水作業，並持續輪流補充燃料後回到火場支援，針對高溫熱點進行重點壓制與降溫。

謝淑亞副縣長傍晚在消防局長林文山陪同下抵達現場了解狀況。謝副縣長表示，目前靠近竹創生基地的火勢已完全掌控，其他區域基本上也都控制中，但還是需要大家共同努力將火勢完全撲滅。消防局長林文山則說，消防局即向中央申請直升機支援滅火，中央隨即派遣兩架直升機投入救災行列，並透過立法委員張嘉郡向署長爭取相關支援，消防署亦將協調國軍出動水車協助滅火作業。同時，他也特別感謝在地社區與村民主動投入協助，共同守護家園。

現場燃燒面積經最新評估約8公頃，縣府同時協調林務署嘉義分署派員加入滅火與山林火災應變行列，透過中央與地方跨機關協作，全力守護草嶺地區生態環境與居民安全。張麗善縣長也特別感謝所有在第一線搶救的消防人員、義消弟兄及各支援單位的辛勞付出。

雲林縣政府表示，此案火災發生原因已由雲林縣消防局火災調查人員進行現場蒐證與鑑定，後續將依調查結果依法處理；並再次呼籲民眾進入山區務必遵守用火安全規定，避免人為疏失造成山林災害。