古坑草嶺石壁山林火警 出動3架次直升機灑水

古坑鄉草嶺村石壁地區山林火警燒毀面積，初估約5公頃。（圖：雲林縣消防局提供）

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區發生山林火警。火勢延燒一天一夜，已燒毀約5公頃林地。消防局除派出大批人員前往滅火，今（13）日上午也出動3架次直升機進行空中灑水，並協調林業單位派員協助，目前火勢已逐步獲得控制。

雲林縣消防局指出，這起山林火警發生在昨天清晨7點多，由於地點位於偏僻山區，地形陡峭、道路狹窄，滅火作業並不順利。消防局先後出動多輛消防車、10多名消防及義消人員趕赴現場滅火。昨天下午一度將火勢控制，且向消防署申請直升機支援滅火，但因風勢不穩，加上天色已晚，直升機無法出動。

雲林草嶺山區山林火警，消防署出動三架次直升機空中灑水協助滅火。（圖：雲林縣消防局提供）

今天清晨，消防人員再度進入現場指揮與搶救，並增派人力支援，同時開闢防火通道，防止火勢擴大延燒。共完成三架次直升機空中灑水滅火作業，並協調林業單位派員協助，火勢已逐步獲得控制。

雲林縣消防局指出，古坑鄉草嶺村石壁地區山林火警燒毀面積初估約5公頃，起火原因還要進一步調查釐清。提醒民眾，近期天氣乾燥，進入山區務必注意用火安全，避免引發山林火災。（龐清廉報導）