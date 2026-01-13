古坑草嶺「世界竹地標」大火延燒2天 已毀8公頃

空拍草嶺石壁山林大火，可以清楚看到兩條火線。（圖／東森新聞）





雲林古坑草嶺，位在石壁飯店後方，被認證為「世界竹地標」的竹林，12日清晨傳出山林大火。由於天乾物燥、山路崎嶇，加上水源不足，大型消防車難以抵達，地面救火不易，民間水車也加入滅火。消防隊還請求空勤直升機支援，台中和高雄都出動，共6趟協助空中滅火，但火勢仍未控制，已經延燒8公頃林地，現場發現汽油和電鋸，懷疑可能是人為因素引發。

空拍草嶺石壁山林大火，清楚看到兩條火線，伴隨濃煙不斷往上蔓延，大火甚至已經燒越產業農路，逐漸擴大。

義消：「火警第一排。」

山林裡火勢猛烈，大型消防車進不了狹窄的農路，村民自動自發，開來農用車載水，警義消和村民全都加入地面救火行列。

草嶺村長陳兵通：「消防隊上來，他大型車的水袋也不夠長，水也有限，我們用農民的水車自己載，這裡滅火大多都是用水車。」

12號上午7點多，古坑草嶺石壁飯店後方竹林突然冒出濃煙，村民原本想要自行滅火，但火勢太大，緊急通報消防局。原本火勢一度控制，但13號清晨再度擴大，由於山路狹窄，加上水源不足，幾乎難以靠近，消防隊開闢防火通道，緊急請求空勤直升機支援。

高雄和台中空勤總隊，上午7點多分別出動直升機，前往湖山水庫吊掛水袋取水，8點20分抵達石壁山區進行灑水，兩地直升機共出動6趟，協助空中滅火。直到下午3點半，總計出動12部消防車、10部民間水車，將近60名警義消與村民，但已經燒了8公頃。

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬：「草嶺已經進入乾季，草木都很乾燥，所以燃燒速度很快，還是有擴大延燒的趨勢，從昨天早上的3公頃到今天早上延燒到5公頃，到現在我們目前用空拍機看，面積大概達到8公頃。」

起火地點位在石壁飯店後方，約400公尺處的山林，2024年被世界竹組織認證為世界竹地標，屬於石壁聚落，方圓1公里內有3家飯店、商家、民宅等，約150位居民。事後現場發現電鋸和汽油，是否為盜伐或施工引起，看起來人為因素可能大過自然災害，不過詳細原因還要釐清。火已經燒了2天，仍未控制，也讓附近居民憂心不已。

