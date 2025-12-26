古坑觀光注入永續新動能 官產學合作升級旅宿品質

雲林縣政府26日於縣府親民空間舉辦「古坑地區旅宿業營造計畫期末成果發表會暨記者會」，展現官、學、產三方攜手合作成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府26日於縣府親民空間舉辦「古坑地區旅宿業營造計畫期末成果發表會暨記者會」，展現官、學、產三方攜手合作成果。透過設計美學導入與系統性輔導，全面提升古坑鄉旅宿品質與品牌價值，為地方觀光發展注入嶄新動能。

副縣長謝淑亞與貴賓一起點亮古坑旅宿營造成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長謝淑亞表示，古坑旅宿營造計畫由縣府建設處整合資源，結合雲林科技大學專業團隊與在地12家旅宿業者共同投入，不僅著眼於空間改善，更著重於品牌塑造與整體產業升級。她指出，此計畫以設計作為治理工具，讓美學、文化與在地經營思維融入旅宿空間，打造能夠吸引旅客停留、願意再訪的環境。

廣告 廣告

謝淑亞副縣長表示，古坑旅宿營造計畫以設計作為治理工具的創新嘗試，讓美學、文化與在地經營思維融入旅宿空間，打造「留得住人」的環境。（圖／記者蘇榮泉攝）



謝淑亞進一步指出，縣府的角色在於整合資源、搭建平台，讓家鄉成為遊子願意回來、旅客願意一來再來的地方，期盼古坑與雲林成為適合安心生活與長久發展的宜居所在，並將此成功模式推展至縣內其他鄉鎮。

古坑鄉長林慧如表示，古坑擁有豐富的生態與旅遊資源，住宿品質是發展多日旅遊的重要關鍵。透過旅宿營造計畫的推動，不僅改善住宿條件，也讓旅遊型態更加完整，未來可進一步推廣二天一夜、三天二夜的深度旅遊行程，為地方觀光奠定更穩固的基礎。

古坑鄉今年有12家旅宿加入營造計畫。（圖／記者蘇榮泉攝）

計畫主持人、雲林科技大學創意生活設計系教授張岑瑤指出，本計畫由雲科大扮演產官學銜接的重要角色，引導業者以跨世代經營與永續治理的角度，重新思考品牌在地方長久扎根的可能性。此次邀集北、中、南設計師深入古坑，與業者密切溝通，讓設計回應地方需求，協助旅宿業者由軟硬體改造邁向可複製、可經營、可永續的系統化發展。

縣府建設處長廖政彥表示，今年度古坑旅宿業改造計畫總投入經費超過3700萬元，共改造12家旅館及民宿，每案最高經費600萬元，採業者自籌一半、縣府補助一半方式辦理。旅館部分納入星級旅館體系，民宿則銜接交通部觀光署「好客民宿」遴選機制，提升整體服務品質與競爭力。

處長廖政彥表示，今年度總投入經費超過3700萬元，共改造12家旅館及民宿，採業者自籌一半、縣府補助一半方式辦理。（圖／記者蘇榮泉攝）

廖政彥補充指出，計畫分為前期構想、中期設計推動及後期執行控管三大階段，並結合顧問諮詢、設計媒合、審查機制、輔導課程與退場機制等策略，形成完整支援架構，帶動古坑旅宿產業全面且永續的提升與發展。

期末成果發表會現場同步透過成果展示與影像紀錄，呈現計畫從評選、設計提案、施工執行到完成落地的完整歷程，並公開多家旅宿改造前後對照畫面，具體展現設計在政策、產業與地方之間發揮的實質成效。活動由副縣長謝淑亞主持，古坑鄉長林慧如、議員賴明源及多位參與計畫的旅宿業者到場分享實務經驗。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！