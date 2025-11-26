古坑鄉公所全民動員阻絕詐騙！ 村長會報研判新詐法、守護長者財產安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】古坑鄉公所昨(25)日召開114年村長業務會報，以普發現金詐騙為核心議題，全面啟動村里第一線識詐、堵詐、阻詐能量。會中針對近期假冒普發補助的詐騙手法進行解析，並向全體村長與村幹事強調官方網站唯一性、不得操作ATM、勿點擊不明連結等四大防詐重點，期望在政策推動期間協助村民精準識別陷阱、避免財產遭受侵害。鄉長林慧如並呼籲家屬共同守護家中長輩，打造更安全的生活環境。

古坑鄉村長會報聚焦普發現金詐騙，全面啟動村里三道防詐防線。(記者廖承恩翻攝)

因應普發現金政策上路，詐欺集團乘勢而入，假冒政府補助、偽造官方訊息、設計假網址等手法層出不窮，造成民眾憂心受騙。古坑鄉公所日前召開114年村長業務會報，主題鎖定「普發現金反詐騙」。政風室以實際案例拆解詐騙模式，提醒村里幹部在居民急於領取補助之際，更要協助第一時間辨識假訊息，避免誤點連結、誤填資料或被誘導操作金融帳戶。

會中指出，近來最常見的詐騙招式包含：「假冒普發1萬元補助流程」、「偽造簡訊連結跳轉假網站」、「假代辦協助申請」、「冒充公務機關或檢警要求匯款」、「誘導民眾操作ATM重新設定帳戶」等。不法集團瞄準民眾「趕領補助」與長者「擔心漏領」的心理佈局，只要一點擊不明連結或輸入資料，個資、帳戶甚至存款就可能瞬間遭竊。政風室強調，詐騙攻勢已全面滲透，每位村里幹部都是阻絕詐騙的第一道防線。

為讓村里幹部具備統一、明確的識詐指標，會報提出四大「防詐鐵律」：

普發現金不需操作ATM，也不會要求轉帳、匯款或繳各種費用。

官方網站唯一為「10000.gov.tw」，其他皆為假冒。

不要點擊任何不明連結，不提供身分證資料、銀行帳號或簡訊驗證碼。

接獲可疑電話或訊息，務必撥打165反詐騙專線查證。

村長們也在會中分享實務經驗，如何在村民詢問時立即協助判斷可疑訊息，進一步阻止財產損失發生。

公所強調全民共同防詐，守護古坑村民安全與安心生活。(記者廖承恩翻攝)

民政課表示，詐騙案件中長者占比高，主因資訊落差及高度信任權威語氣，使詐騙更易得逞。鄉公所已啟動多點式宣導策略，包括村民活動中心、長照據點、長青食堂、社區據點等場域，透過簡報、案例分析與現場示範方式，提高長者警覺。村里幹部並肩負「即時通報、即時宣導」任務，將最新詐騙手法快速傳遞到每位村民耳中。

鄉長林慧如在會中指出，詐騙手法變化速度超過民眾想像，只要晚一步查證，就可能造成難以彌補的財損。她強調，政府與村里幹部的角色不只是宣導者，更是防護線的守門人。林慧如呼籲：「家屬多關心家中長輩，只要遇到來路不明訊息、要求操作金融帳戶或要個資，一律先停下來、打165查證。」她表示，資訊越快傳到需要的人手中，村民的安全就越有保障。

第六段｜建立識詐、堵詐、阻詐機制 共築古坑安全生活圈

古坑鄉公所將持續推動防詐教育，蒐整最新案例提供村里第一線參考，並強化跨單位通報、村里回饋與即時資訊更新制度，打造更加完善的社區防護網。未來也將擴大合作層面，讓警政、社福、村里組織與家庭共同加入識詐行列，形塑「人人能識詐、村村能阻詐、社區能防詐」的安全環境。公所表示，只有全民共同提高警覺，才能讓古坑成為遠離詐騙、安心生活的家園。