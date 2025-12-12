古坑鄉長連任實力強 藍有硬仗

古坑鄉長林慧如（右）的政治理念強烈，但不排斥縣府合作，她也多次公開感謝張麗善（左）。（本報資料照片）

雲林縣古坑鄉近年政治光譜綠大於藍，現任鄉長林慧如雖是死忠民進黨員，但不排斥與張麗善執政的雲林縣府合作，本屆上任後施政獲得普遍肯定，綠營內部也未出現雜音，明年古坑鄉長選戰將是藍營的艱困選區。

林慧如出身520農運家庭，其父為已故立委、農運總指揮林國華。她27歲投入政治，現年63歲，曾任4屆雲林縣議員、兩任（民國94年至103年）古坑鄉長、雲林縣勞工處長、農業處長農村發展基金會執行長，111年再度當選古坑鄉長。

不少鄉民感受，林慧如第三度掌舵鄉政後更務實，論事不分政黨，對中央政策也常提出具體批評，包括農業部天然災害勘災標準不合理、國土法分區畫設不夠公平、古坑產業加值園區卡關環境部，爭取農業權等議題。

張麗善上任後，在交通、觀光、衛生與社會福利對古坑投入不少資源，林慧如多次在公開場合致謝，但仍不忘提及民進黨立委劉建國協助。她樸實直率的說話方式，讓不同政治立場的鄉民普遍能接受。

林慧如長期耕耘地方，名字具有一定號召力。她94年首次角逐鄉長即獲48.79％得票率，98年尋求連任更是零對手競爭，拿下1萬3782票、100％得票率。

她於103年8年任滿卸任鄉長，由民進黨黃意玲接任一屆，107年改由國民黨沈勝騰勝出，但沈同樣僅做一任，111年林慧如在支持者勸進下回鍋參選，以42％得票率勝出，擊敗黃意玲2人。

明年古坑鄉長選舉，傳出藍營沈勝騰可能再度出馬，他在111年的得票率是34.42％。林慧如這4年累積的施政滿意度，對藍營任何人選都會產生相當壓力，將是國民黨的艱困選區。