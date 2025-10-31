古埈及主題巨大阿努比斯現身 葳格小學歡慶埃及風萬聖節

八米寬的古埃及死神阿努比斯拔地而起，成為葳格小學北屯校區的吸睛打卡點。 圖：葳格小學/提供

[Newtalk新聞] 呼應奇美博物館將於2026年登場的「埃及展」，台中市私立葳格小學北屯校區率先帶領孩子走進時光長河，趁萬聖節舉行一系列以古埃及為主題的慶祝活動，從英文教學、校園佈置到變裝晚會，全方位融入文化學習，讓過節不只歡樂，還很有學問。

放眼望去，整座校園變身為法老的國度，寬達八米的巨大阿努比斯氣勢登場，走廊間出現金字塔、木乃伊、人面獅身像與象形文字壁畫，彷彿置身尼羅河畔。另外，學校還邀請家長與孩子運用環保材質進行裝扮，成品有報紙編織的法老頭巾與迴紋針製作的埃及豔后頭飾，充滿創意。

夜幕降臨，萬聖節晚會現場熱鬧滾滾，活動包含英文戲劇表演、變裝走秀、園遊會與闖關遊戲。高年級學生親自籌辦攤位，實際體驗企劃與銷售過程，並將部分所得捐出做公益，展現商業素養與社會責任。外師團隊也在校內設置遊戲關卡，每一關都結合知識點，例如：「古埃及人畫眼線其實具有防曬、抗菌與宗教意義。」讓萬聖節不只是娛樂活動，更具教學意義，十足的寓教於樂。

葳格小學北屯校區校長管珮慧表示，這次活動，我們看到老師、家長與孩子共同合作的力量，學校與家庭形成緊密的教育夥伴關係。孩子在玩樂中學習、創造中成長，這正是葳格教育的精神。我們也希望孩子透過這樣的環境，理解世界文化的多樣與深度，心靈與眼界都能走向國際。

葳格家長精心為孩子變裝，熱心佈置教室走廊。 圖：葳格小學/提供