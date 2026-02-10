古城慶典之都系列活動 亮點彰化城首登場

彰化市公所隆重推出半線‧古城慶典之都系列活動，首先登場的是點亮點彰化城活動。（記者方一成攝）

▲彰化市公所隆重推出半線‧古城慶典之都系列活動，首先登場的是點亮點彰化城活動。（記者方一成攝）

彰化古稱半線，自四元一七二三年建城迄今已有三○○多年歷史，匯聚留存各方信仰與活動，保有古城慶典的文化風貌。為迎接一年一度農曆春節，彰化市公所隆重推出「半線‧古城慶典之都系列活動」，首先登場的是「點亮點彰化城」活動，以各式主題燈飾點綴市區，讓來到彰化的遊客，感受到熱鬧迎春的喜氣。

今（十）日晚上六點在慶安宮由林世賢市長主持隆重的點燈儀式，全市沿永樂街與民族路長達一○○○公尺，共計有四個主題城門意象燈飾、三角公園圓環上「祥城天馬」主題花燈、還有彰化車站、彰化藝術館與彰化公所廣場前充滿童趣大型充氣半半公仔裝飾與燈籠牆，以及慶安宮、關帝廟、聖王廟廟宇花燈也同步點亮，一起陪伴遊客過新年。

廣告 廣告

林世賢市長表示，彰化古城有文化，所以有靈魂，也因有文化，城市充滿了溫度！為了發揚古城的靈魂、保持古城的溫度，從二月十三日點亮彰化城開跑，緊接著二月十四日廟街鬧市馬上有錢春節市集（二月十四日至二月二十二日）、大年初一四城門小旅行、新春盛典-向天公借膽系列活動（初一至十五）熱鬧登場，還有三月七日彰化古城踩街國際嘉年華，精彩活動一波波展開。

有關三月七日的踩街活動，自當天晚上六點開始，分兩條路線進行，一條為競賽隊伍路線、一條為表演隊伍路線，其中表演隊伍路線以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路。

表演隊伍融合異國與在地表演元素，共邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞團、布托格德魯克舞蹈團、彰化縣新移民協會以及鹿頂舞蹈團、身聲跨劇場、麗寶樂園、缺席舞團、舞創意舞蹈團、直排輪、獨輪車與在地學校管樂等表演，演出精彩可期，歡迎民眾一起來參與。