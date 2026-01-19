《古墓奇兵》3度重啟 轉戰小螢幕一起冒險

《古墓奇兵2018》艾莉西亞薇坎德演出蘿拉，當時也進入開發續集的階段，但最後還是無疾而終，合約到期只能歸還版權給電玩廠商。（華納兄弟提供）

改編同名電玩、真人演出的《古墓奇兵》（Tomb Raider）去年5月宣佈第3度重啟，改為電視影集，11月宣佈女主角蘿拉是蘇菲特納（Sophie Turner）擔綱，如今也發佈了第一波定裝照。粉絲一定很納悶，到底蘿拉是有多災多難，為什麼這系列一直在重啟？

主要的理由，是當初一手打造電玩《古墓奇兵》的遊戲工作室，Core Design，自身就經歷了一連串的經營挑戰，當第6代遊戲在開發時碰上困難，幾乎自顧不暇，這也使得真人版電影拍了兩集就告一段落。此後在經歷各種併購，遊戲開發商不斷換人、版權也就跟著不斷轉手，直到2018年終於迎來重啟版的電影《古墓奇兵2018》。

不過當初跟遊戲廠商簽下真人電影版權的米高梅（MGM），儘管努力一直想再拍續集，卻又碰上各種阻礙，導致合約過期歸還給遊戲廠商。緊接著又是引發全新一輪的電影版權競標大戰，而原本出局的米高梅，卻因為被Amazon併購後，實力大增，於是又在2023年簽下新的合約，拿到新的真人版電影版權。

真人版第3代蘿拉，由蘇菲特納擔綱演出影集《古墓奇兵》。（Jay Maidment攝／Prime Video提供）

但這一次《古墓奇兵》將要效法漫威，一口氣開發真人版影集、電影，以及與Crystal Dynamics的電玩遊戲串連起來，打造出一個《古墓奇兵》宇宙。而打頭陣的，就是《古墓奇兵》影集，邀請到英國女星、也是知名編劇菲比沃勒布里奇 (Phoebe Waller-Bridge），出任本劇的製片，帶給大家不一樣的冒險家蘿拉。

對於參與《古墓奇兵》，她承認源自十幾歲時，對於同名電玩的著迷，「我的父母親沒有限制我打電玩，他們很聰明，但他們知道我快要把自己給累死了，真的是這樣。最後我把遊戲主機都打包了，因為『我不能繼續再打下去，我還要寫作、閱讀跟做其他的事。』」

而在疫情期間，當她收到邀請，加入開發真人版《古墓奇兵》時，她認為當年那個打電玩到廢寢忘食的自己，又回來了，「在這個行業，只能乘風破浪，然後站上去。我有一些空間可以做些冒險的嘗試，如果能夠以《古墓奇兵》達到這個目的，會讓人非常興奮。」

眾所皆知，《古墓奇兵》很明顯受到《印地安納瓊斯》系列的影響，巧合的是菲比沃勒布里奇還演出了2023年的《印地安納瓊斯：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），「我可以融入許多元素，《古墓奇兵》蘿拉本身靈感就是來自 《印地安納瓊斯》與龐德系列，所以，有這些經驗，感覺就像是讓我在這個冒險世界，踏出完美的一步。。如果我能用我學到的一切，用我崇拜的人物，來創造一個動作影集，把90年代氛圍帶回來呢？」現在大家看到蘇菲特納的蘿拉扮相，有覺得90年代又回來了嗎？

