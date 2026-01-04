古天樂、宣萱將來台宣傳《尋秦記》 香港票房破紀錄成救世主

電影《尋秦記》在粉絲引頸期盼下，時隔25年終於推出電影版，在香港上映後打破票房紀錄，截至三日票房已突破3101萬港幣（約為新台幣1.24億元），被譽為「香港影院救世主」，古天樂也將與宣萱來台宣傳本片，也是古天樂睽違12年再度為電影來台宣傳。

《尋秦記》3日已在台上映特別五場特別場，讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，票券開賣瞬間完售，勾起滿滿回憶殺。古天樂、宣萱及郭羨妮曾在25年前來台灣宣傳港劇版的《尋秦記》，當時吸引大批粉絲追星，這回兩人古天樂、宣萱將再度以「螢幕情侶」之姿來台宣傳，出席1月8、9的映後見面會。

宣萱25年前曾來台宣傳港劇版的《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供）

其實在近期一連串宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒輒，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪！」讓人期待他們來台又會擦什麼火花。

雖然古天樂一度因身體不適，缺席佛山部分宣傳活動，3日隨即在深圳站行程中歸隊，與宣萱、朱鑑然一同出席謝票場。可以看到他不僅精神恢復許多，還幽默笑說：「昨天古代有些事情要處理，所以回去了一趟，現在全都處理好了，就回來了。」逗樂全場，也讓影迷放下擔憂。

郭羨妮、古天樂、宣萱主演《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供）

