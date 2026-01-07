古天樂今天來台！重錄《尋秦記》才驚覺一直唱錯主題曲

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《尋秦記》延續港劇經典，在港澳上映後氣勢驚人，截止6日累計票房衝破4846萬港幣(約台幣1.95億元)。承著票房威勢，身兼總監製及男主角項少龍的古天樂，當天親自現身謝票，還出席「忠粉Cosplay 謝票場」，與全場「穿越」而來的影迷近距離互動。

近日該片主題曲《天命最高》由古天樂和林峯全新演唱，在香港牽起「曼德拉效應」熱潮，不少影迷發現一直瑯瑯上口的歌詞中，從未出現過「誰和誰」三字。古天樂出席活動時也大方分享，自己原來也「唱錯歌詞」，直至早前再為主題曲重新錄音時才發現。

古天樂表示指：「話說原本歌詞是『亂局亦一樣人定』，但我好久之前一直都是唱『亂局亦一樣入定』我錄音時跟監製講，我唱了這麼久都是這樣唱耶，原來自己一路以來都唱錯。」全場聽完大笑，古天樂更笑言一直都無發現，全因多年來絕少公開演唱該曲。

談及電影再創票房紀錄，古天樂指身為監製及演員非常開心，希望觀眾繼續進場，除了感激大家的支持外，謝票時他更感性地吐露，相隔二十多年後拍攝電影版的初衷。

古天樂坦言，在這個智慧型手機普及的時代，希望透過《尋秦記》帶大家找回昔日的簡單快樂：「這部戲其實是想給大家一個回憶，回想起當年一家人一起吃飯追電視那份溫暖。雖然現在時代進步了，但大家都是低頭玩電話。我希望透過《尋秦記》，帶回這份回憶給大家。」他更揚言，若票房數字再創新高，將不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。

《尋秦記》不僅在票房上連創佳績，更在各大社交平台引發極高討論度，全港正掀起一場「二刷再刷」熱潮，台灣方面將於明(9)日正式在台上映，古天樂今天將和女主角宣萱一同訪台宣傳會影迷。

