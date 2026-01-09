古天樂今離台「想再來走走吃東西」 放話帶林峯來慶功

古天樂與宣萱來台宣傳電影版《尋秦記》，感動表示觀眾彷彿沒離開過。（圖／侯世駿攝）

古天樂暌違12年來台宣傳，與宣萱快閃兩天宣傳《尋秦記》，今（9 日）就要離台，古天樂表示，這次見到很久不見的粉絲，讓他很感動，「希望大家多多支持，希望很快就過來慶功宴。」他期待能帶林峯過來跟台灣觀眾見面。

古天樂坦言宣傳行程緊湊，若台灣票房大賣，再來台灣慶功，「沒有那麼緊的行程，可以去走走吃點東西。」宣萱昨天許願想吃大腸包小腸，雖然她沒有空檔外出，工作人員已經幫她買好到飯店，讓她很開心。

《尋秦記》時隔25年推出電影版，古天樂表示見到以前合作電視劇的演員很感動，但有些人已經轉行，沒有聯繫方式，這是他覺得比較可惜的地方。這次來台灣受到影迷熱烈支持，古天樂表示，期待票房突破，再帶林峯來慶功。他個人不排斥未來來台灣拍戲，或是跟台灣演員合作。

古天樂這次是主演身兼監製，在片場顧前顧後，宣萱形容他每天都在「拆彈」，當他在傷腦筋的時候，自己會趕緊躲到一旁，「做好自己的工作，不要煩他」。古天樂創立電影公司後責任重大，時常被說看起來嚴肅，被問何時會展現放鬆的一面？古天樂幽默答：「睡覺的時候。」《尋秦記》全台上映中。

宣萱跟古天樂認識三十多年，不只是好朋友，也是好搭檔。（圖／侯世駿攝）

