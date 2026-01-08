古天樂來台「合作男星」驚喜現身 粉絲喊話想嫁霸氣回：等妳

港片《尋秦記》由古天樂與監製，8日他與片中女主角宣萱一同來台宣傳，晚間出席電影首映會。針對日前傳出因工作過度導致身體亮紅燈的消息，古天樂在現場氣色紅潤，大方澄清：「只是小感冒啦！真的是很小的事，看過醫生就沒事了，大家不用擔心。」這也讓在場擔心的影迷鬆了一口氣。

古天樂與宣萱上一次共同來台宣傳，已經是25年前電視劇版《尋秦記》的收視慶功宴。睽違多年來台，雖然兩人都喊著想念台灣小吃和珍珠奶茶，但古天樂自爆了驚人的自律習慣。他透露自己為了維持體態，已經10多年沒吃過米飯，現在也不喝甜的飲料，感嘆「戒甜真的很難」。

廣告 廣告

宣萱笑說看到古天樂笑就很開心，覺得他最近輕鬆很多。當主持人曾寶儀調侃是因為「宣萱在旁邊」時，古天樂也幽默回應：「是是是是是！」不過宣萱隨即吐槽他其實都把自己當男的看，兩人私下就像哥兒們。

首映會最有趣的瞬間，莫過於曾與古天樂合作懸疑片《私家偵探》的劉冠廷現身站台。因為網友常虧古天樂的圓圈簽名很像「夜市旋轉馬鈴薯」，劉冠廷特別包了一束馬鈴薯串，祝票房像薯串一樣一圈一圈往上衝。劉冠廷表示當時拍戲受古天樂照顧很多，古天樂則稱讚劉冠廷最近海報上的髮型很帥，場面溫馨又搞笑。

日前有4歲的小女孩粉絲大方告白，跟父母說長大要嫁給古天樂。首映會上古天樂被問到這件事，有沒有要回應的？不苟言笑的他突然幽默回：「等妳！」讓現場笑翻。電影將於1月9日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導