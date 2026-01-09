古天樂來台宣傳電影！鬆口與宣萱「不只朋友」 曝票房理想再來台慶功

香港影壇天王古天樂和女星宣萱睽違25年合體來台，為電影《尋秦記》造勢，掀起回憶殺，兩人現身媒體茶會，在台上鬥嘴笑翻全場。而古天樂超寵台灣影迷，對於簽名要求幾乎來者不拒，他說見面很感動，若票房理想，希望可以來台灣慶功。

延續港劇經典螢幕情侶，在台上鬥嘴互喊「八婆」、「八公」笑翻眾人，香港影壇天王古天樂和女星宣萱來台灣為電影《尋秦記》造勢。在媒體茶會上兩人展現好交情，畢竟已經合作20多年，不只是好朋友，更是熟悉不過的老搭檔了。

這次電影宣傳彷彿回到25年前，兩人也透露見到台灣影迷很開心又感動，宣萱說看到一些粉絲緊張興奮到手抖，得知有粉絲感動到哭，讓她超驚訝。古天樂則說若票房理想，希望可以來台灣慶功，慶功宴上就能再過來跟大家見面。

古天樂和宣萱說能見到台灣影迷很開心又感動。圖／台視新聞

古天樂超親切，對於影迷簽名要求來者不拒，雖然這回行程緊湊，但他承諾未來票房成績理想，希望能帶著林峯來台灣慶功。古天樂這次身兼電影監製，為了香港影視圈盡心盡力的他，想給年輕一代演員多一些演出機會，未來是否會再與台灣演員合作，也讓影迷們敲碗期待。

古天樂。圖／台視新聞

