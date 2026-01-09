古天樂來台宣傳「尋秦記」 宣萱讚私下很幽默
（中央社記者王心妤台北9日電）電影「尋秦記」在台上映，香港影帝古天樂睽違12年來台，他期待票房創佳績，能再來台慶功，並帶著林峯一起來。女主角宣萱則透露，古天樂私下「不會很兇」，反而有幽默的一面。
古天樂和宣萱來台灣宣傳電影版「尋秦記」，故事延續2001年香港同名科幻電視劇，此劇被譽為開創華語穿越劇先河的作品，電影版上映也獲得好評，打破香港票房紀錄。
2人今天出席茶敘分享拍攝心得，古天樂表示，這次來台灣時間很趕，期待下次能有機會抽空四處走走，若票房創下好成績，下次想帶著另一主角林峯來台慶功。
古天樂表示，雖然一直想多來台灣，但也要有作品，才有機會能來，「如果有一部戲受到你們歡迎，我當然要過來，說實在，我真的有想過來這裡拍戲。」
古天樂和宣萱是知名螢幕情侶，宣萱笑說，雖然很多人覺得古天樂嚴肅，但他其實私下很幽默，「因為他現在要管的東西比較多，但私下不會很兇啦！只要不要碰到他的點就好了。」對此，古天樂幽默反問：「我的點是什麼？」
「尋秦記」相隔25年再推出電影版，古天樂表示，從籌備初期就沒有會失敗或是擔心票房的壞念頭，「反而覺得空間很大，像是10多年後的故事，（找）不同的點去拍就可以，我覺得很好啊！」
他也說，多年後能見到大部分演員，其實很感動，可惜也有些人已經不在業界、也沒有聯絡方式，實在聯絡不上。（編輯：吳素柔）1150109
