古天樂來台！親揭「病倒真相」 聽4歲小粉絲喊嫁幽默回應

古天樂、宣萱出席《尋秦記》記者會。（圖／侯世駿攝）

《尋秦記》時隔25年以推出電影版本，在香港上映一週票房衝破5000萬港幣（約台幣2億元）。古天樂近來勤跑香港大陸等地宣傳，一度傳出累到病倒，他今（8日）和宣萱來台宣傳，被關心身體狀況，他回應外界關心：「沒事啊，有看醫生，感冒很小的事。」

古天樂回應病倒傳聞。（圖／侯世駿攝）

古天樂與女主角宣萱特地來台宣傳，今明兩天共六場映後見面會，一開賣即秒殺，可見影迷的高度期待。一落地到台灣，宣萱就想著台灣美食，說想喝苦瓜蜂蜜汁、吃大腸包小腸，可惜行程緊湊，沒辦法親自去吃小吃。古天樂則想嚐嚐台灣的滷肉飯，不過他說自己已忌口多年，十多年沒吃米飯，也不喝甜的飲料。

廣告 廣告

劉冠廷現身祝福票房長紅。（圖／侯世駿攝）

首映會上還有驚喜嘉賓，曾和古天樂合作演出懸疑電影《私家偵探》的劉冠廷，捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身。劉冠廷表示當時受到古天樂很多照顧，知道他花了很多心力完成的《尋秦記》在各地都有很棒的成績，更抽空到台灣來宣傳，他一定要到現身恭賀，更要祝福電影票房如薯串般一圈一圈往上，暴風大賣！

古天樂幽默回應小女童「等妳」。（圖／侯世駿攝）

酷酷的古天樂一看到劉冠廷，瞬間露出笑容，直呼：「我真的滿想他！」古天樂表示，有看到劉冠廷新作品《雙囍》的海報，他頓時愣住兩秒：「哇，那髮型跟當時（拍）不一樣，很帥！」劉冠廷靦腆收下稱讚。

古天樂這次身兼電影監製，凡事親力親為，最近還在忙「加長版」的後製工作，昨天因此工作到凌晨一點，「完成這部戲是我最重要工作，票房就看天命」。宣萱則說，很多觀眾回饋，因《尋秦記》難得又帶著家人一起進戲院，認為古天樂能做到這一點「已經成功了」。至於是否會有續集，古天樂表示劇本確實有這樣安排，但實際還是看票房反應，「看有沒有機會拍下一集。」

而最近更有一段可愛影片，一個四歲小女生說要嫁給古天樂，被媽媽回應「妳要怎麼跟他聯絡」？古天樂今表示自己有看到這段影片，在鏡頭前大方喊話：「等妳！」」《尋秦記》明天（9日）正式在台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回