古天樂來臺宣傳《尋秦記》 透露想吃滷肉飯

記者王丹荷／綜合報導

古天樂、宣萱主演經典港劇《尋秦記》推出電影版，2人8日來臺宣傳，對《尋秦記》25年來仍能引起共鳴，古天樂感性表示，當年是家人會坐在電視前一起吃飯、看電視劇的年代，「人跟人之間的溝通好一點，所以只要一聽到主題曲，就會想到當年的溫暖畫面，回憶非常多。」近來勤跑宣傳的古天樂一度傳出累到病倒，他回應關心表示是感冒：「很小的事，看過醫生了。」

古天樂表示，《尋秦記》是自己最後1部電視劇，拍成電影還能到受到觀眾喜愛非開心，被問票房期許，他說最重要是完成了好的作品帶給觀眾，票房如何他管不了；宣萱則表示看到很多回饋，像是一家人一起去電影院，這次能再把所有人的愛連結在一起，很難得也很珍惜，票房好當然開心，但已經是成功了。

身為監製的古天樂表示，每場戲幾乎都親自盯場，就算沒有自己的戲也會到現場確認，被問《尋秦記》是否有續集或推加長版，在臺灣是否可以看得到？古天樂表示：「主要是看票房，也還在後期工作，希望真的能讓觀眾看到。」最近網上流傳4歲小妹妹想跟古天樂結婚的可愛影片，有想跟小妹妹說什麼？他想了想笑回：「等妳！」宣萱忍不住笑說：「你們真的猜不到他的，很有幽默感。」

再次來臺宣傳，古天樂透露想吃滷肉飯，但戒糖多年，已不太吃米飯，甜的飲料也不喝了。宣萱則透露想喝苦瓜蜂蜜汁、吃大腸包小腸；曾與古天樂合作《私家偵探》的劉冠廷，捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身力挺《尋秦記》首映會，古天樂也笑說：「我真的很想他耶！前幾天有看到他的電影海報，髮型完全跟以前不一樣，很帥！」讓劉冠廷聽了又驚又喜。

古天樂（左）、宣萱出席《尋秦記》首映會。（華映娛樂提供）

劉冠廷現身《尋秦記》首映會獻花。（華映娛樂提供）