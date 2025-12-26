古天樂再尋秦 ３女星保鮮有術

古天樂帶來開年大作《尋秦記》，延用港劇主題曲，粉絲表示一聽前奏就起雞皮疙瘩。

記者戴淑芳∕台北報導

「穿越經典，天命回歸」，香港開年話題動作鉅作《尋秦記》，古天樂與林峯師徒重新詮釋主題曲〈天命最高〉，粉絲紛紛驚呼，一聽前奏就起雞皮疙瘩。

《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。當年港劇版主題曲〈天命最高〉由古天樂演唱，隨著劇集大受觀迎，也成為很多台灣影迷最熟悉的廣東歌曲之一，旋律一出喚起眾多粉絲集團記憶。

電影版本決定延用這首深入人心的主題曲，並邀請在片中扮演秦王的林峯一起演唱，師徒首次合唱展現絕佳默契。

在港劇版中，古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮2大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名；電影版中3位女星再度合體，延續緣分。預告一出，影迷都驚訝3人凍齡有術，容貌身材都和20多年前差不多，她們笑說很努力「保鮮」。