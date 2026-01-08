古天樂在台亮相報平安！4歲小影迷喊嫁古老闆霸氣回「等妳」

古天樂（左）跟宣萱8日一起出席《尋秦記》在台舉辦的首映會。（陳俊吉攝）

電影版《尋秦記》9日晚在台舉辦首映會，繼港劇版《尋秦記》相隔24年後，螢幕情侶檔古天樂、宣萱終於合體再度來台宣傳。日前古天樂健康亮紅燈，一度就醫脫離宣傳行程，現場問他身體狀況，古天樂回覆：「身體沒事，感冒很小的事情，去看醫生就好了。」

古天樂表示自己比較習慣晚上工作，通常會在午夜12點工作到凌晨3點，常常晚上睡不太著，都補眠2、3個小時而已，不過他飲食方面頗養身，戒糖又戒澱粉，被問到這趟來台想吃什麼美食？他說：「想吃滷肉飯，但現在已不太吃米飯，以前喝甜的，現在也不喝甜的。」宣萱則是對台灣美食十分懷念，想喝白苦瓜蜂蜜，也想吃大腸包小腸。

電影版《尋秦記》上映後，有4歲的小女孩影迷愛上古天樂，跟父母說要嫁給古天樂，消息傳遍網路社群，詢問古天樂是否要藉著首映會回覆這位小影迷的愛？原本一直表現酷酷的古天樂，突然打趣喊話：「等妳！」

劉冠廷（中）獻花給古天樂（左），一旁宣萱看得笑出來。（陳俊吉攝）

《尋秦記》從小螢幕到大銀幕陪伴觀眾長達25年，當年的演員古天樂，現在不只演出又晉升總監制，古天樂回憶說：「《尋秦記》是我第1部穿越的劇，也是我最後1部電視劇。」他記得以前的觀眾會一家人坐在電視前看電視劇，那時候還沒有智慧型手機，人跟人溝通好一點，現在科技進步加上短影音出現，很多人吃飯都低頭，對此自己感觸頗深。

對於《尋秦記》在台的票房期許，古天樂說最重要是完成了好的作品，票房如何他管不了；萱萱則表示《尋秦記》能夠再把大家連結在一起，這部片就已經算是成功了，同時也提到，以前古天樂單純是演員，現在又是總監制，確實變得比較嚴肅，畢竟所有事都要管。

首映會最後，曾跟古天樂合演港片《私家偵探》的劉冠廷驚喜現身，並送上「旋轉馬鈴薯花束」，希望票房一飛衝天，古天樂見到他，開心說：「我很想你，之前有看到你的電影海報，想了兩秒才突然想起，哇！原來是你！」

