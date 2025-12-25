古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒

讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。

由於電影早在2019年便拍攝完畢，因種種原因延宕了6年才終於問世。當記者詢問古天樂、林峯與苗僑偉：「電影終於要上映了，心情是不是很期待？」苗僑偉率先得體回應：「好期待呀，拍完六年終於可以見面，大家都好興奮！」輪到古天樂時，他先是簡短回答：「我當然期待啦。」但當記者再問林峯同樣的問題時，林峯愣住反問：「又要重複（回答）呀？」

此時，古天樂忍不住插話嗆記者：「好奇怪的問題！為什麼會問演員『期不期待』自己的戲上映？要問就問觀眾，看他們期不期待嘛！」這番直白的回應讓現場瞬間凍結。儘管記者隨後緩頰表示自己身為影迷也非常期待，古天樂仍不改犀利本色接話：「那不就是嗎？你回答就對了，我真的不明白（為什麼要問）。」直到記者解釋是想了解演員的個人感受，古天樂才收起火氣，以一聲「哦」終結了這場40秒的尷尬僵局。

儘管戲外互動逗趣，戲裡的火藥味則更勝以往。電影版背景設定在電視劇結束後的20年，講述歸隱田園的「項少龍」（古天樂 飾）因現代人Ken的突襲，再次與已成秦王的徒弟「趙盤」（林峯 飾）重逢。

林峯透露，電影中將會對兩人的師徒情仇有一個「完美的解釋」。而新角色苗僑偉的加入，更被視為影響秦朝局勢的關鍵人物，三大男神同框對戲，被譽為2025年底最強的「演技對決」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導