古天樂宣萱推新片尋秦記（2） (圖)

女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15