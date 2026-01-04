古天樂將來台 認證宣萱專治他

電影版《尋秦記》由經典港劇版《尋秦記》原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，9日在台上映，古天樂暌違12年再度為電影來台宣傳，8日將與女主角宣萱繼25年前一同來宣傳港劇版後，再度赴台造勢，2天1夜的行程將出席多場映後見面會，與粉絲近距離互動。

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得地集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在港澳一上映便開出破紀錄票房約4550萬台幣，打破《破．地獄》的首日開票紀錄，被市場上視為救市之作，累積至4日下午，票房已收1億6200萬台幣。

有趣的是，古天樂與宣萱及郭羨妮曾在25年前來台灣宣傳港劇版的《尋秦記》，當時便吸引大批粉絲追星，收穫大批尋秦迷，這回古天樂、宣萱兩人再度以「螢幕情侶」之姿來台宣傳，自然引爆影迷期待。

在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒輒，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪！」這次古天樂與宣萱除了出席首映會，也特別抽出時間和粉絲近距離互動，8日和9日都會舉辦映後見面會，讓影迷親眼看到宣萱如何治古天樂。

另前陣子古天樂因身體不適短暫住院，缺席部分宣傳活動，3日他在深圳站宣傳行程中歸隊現身，精神恢復不少，更不忘發揮幽默本色，打趣對觀眾說：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定就回來了。」