古天樂巡台助攻首周票房飆700萬 林峯現聲喊寶島慶功

古天樂、宣萱日前為《尋秦記》來台宣傳，不僅6場映後見面會秒殺，扮演秦王的林峯還特別CALL IN現聲，助攻首周開出約700萬的票房佳績，而和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝則悄悄隱身見面會看片。

余香凝透露有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，而她與劉冠廷一起合作了即將在春節上映的新片《雙囍》，古天樂特別准他們宣傳，劉冠廷表示希望觀眾能像喜愛《尋秦記》般的喜歡《雙囍》，這樣他與余香凝可以在25年後拍《雙囍》續集，「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件太浪漫的事啦」！

《尋秦記》時隔25年推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂帶著宣萱賣力宣傳，2人在見面會上大展親切的幽默感，更走進觀眾席送海報和禮物，他表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

目前正忙於拍戲的林峯特別在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台慶功，最後還以台語祝全場影迷「新年快樂」。

