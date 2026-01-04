古天樂帶《尋秦記》隔12年訪臺宣傳

記者王丹荷／綜合報導

集結港劇原班人馬演出，《尋秦記》時隔25年推出電影版本掀起強大的回憶殺，在香港一上映便開出破紀錄票房，打破《破·地獄》的首日開票紀錄，連續多天票房衝破千萬港幣（約4000萬臺幣），古天樂也確定將與宣萱來臺造勢，將出席多場映後見面會，與粉絲近距離互動，這也是古天樂暌違12年再度為電影來臺宣傳。

《尋秦記》昨（3）日已在全臺特別優先上映5場，讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，消息一出，果然5場座位完售，更有粉絲搶不到臺北場的票，特別南下到臺南場觀看，有粉絲說電影一開始便激動落淚，更有粉絲是哭著出場，直說：「電影版真的是給尋秦迷1封情書」，充滿青春記憶的回憶殺。

古天樂與宣萱及郭羨妮曾在25年前來臺灣宣傳港劇版《尋秦記》，當時便吸引大批粉絲追星，這回2人再度以「螢幕情侶」之姿來臺宣傳，引爆粉絲期待。在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒折，古天樂笑說：「治到我可說是她的1個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪！」除了出席首映會，屆時2人也將與粉絲近距離互動，在8、9日都會舉辦映後見面會，活動詳情請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。《尋秦記》1月9日在臺上映。

古天樂將來臺宣傳《尋秦記》。（華映娛樂提供）

宣萱將來臺會宣傳《尋秦記》。（華映娛樂提供）

宣萱（右起）、古天樂、郭羨妮主演《尋秦記》。（華映娛樂提供）