古天樂抵台了！「睽違12年再來」他現身機場親回：很開心 兩天行程曝光

香港影壇天王古天樂今（8）日稍早已正式抵達台灣，為電影《尋秦記》展開上映前的宣傳行程。睽違多年再度來台，他一現身機場立刻吸引目光，即使全程戴著墨鏡與口罩，仍難掩男神氣場，帥氣模樣依舊不減。

古天樂表示很開心再度來到台灣。

古天樂當天身穿立領夾克外套，內搭西裝與白襯衫，整體造型低調卻俐落。面對媒體關心他是否想念台灣，古天樂毫不遲疑地笑著回應：「有有有，謝謝。」隨後他搭乘機場擺渡車離開前，也不忘揮手向媒體致意，展現一貫親切作風。

古天樂抵達台灣，在機場開心揮手打招呼。

電影《尋秦記》改編自同名經典港劇，由古天樂與鄧維弼共同監製，吳炫輝、黎震龍執導，集結古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，時隔25年推出電影版本，堪稱港劇迷心中的「回憶殺」。該片在香港上映首日即刷新開票紀錄，目前上映一週票房已突破5000萬港幣，口碑與成績雙雙亮眼。

此次也是古天樂睽違12年再度為電影來台宣傳，並將與老搭檔宣萱再度合體。兩人25年前曾為港劇版《尋秦記》來台造勢，如今以電影版身分重返台灣，被視為情懷滿滿的一刻，也讓不少老粉絲相當期待。

行程方面，古天樂與宣萱今（8）日晚間將出席電影相關活動，率先與台灣影迷見面暖身；明（9）日則將出席首映會，並在當天與粉絲進行映後見面會，近距離互動回饋支持多年的影迷。由於台灣粉絲多年來不斷敲碗希望他能來台，這次終於促成「兩天一夜」的密集宣傳，也被視為近年港片在台少見的高規格造勢。

近期在宣傳場合中，向來話不多的古天樂，只要遇上宣萱就明顯放鬆，還曾笑說「能讓我變得健談，是她的一個成就」，宣萱則開心回應「我很自豪」，兩人自然互動也成為宣傳期間的另一個亮點。

