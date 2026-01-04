古天樂拖病體歸隊《尋秦記》 1╱8撲台寵粉

古天樂監製、主演的《尋秦記》票房開紅盤。華映娛樂提供



古天樂傳出因身體不適入院，但昨（1╱2）仍現身深圳宣傳《尋秦記》，幽默表示：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定了就回來了。」而1月8日他也將與宣萱來台2天1夜，出席多場映後見面會寵粉。

宣萱將來台會影迷。華映娛樂提供

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，由古天樂、鄧維弼監製，吳炫輝、黎震龍執導，並找回港劇原班人馬林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演，在香港一上映便打破《破．地獄》首日開票紀錄，票房更連續多天衝破千萬港幣（約4000萬台幣）。

廣告 廣告

昨在全台優先上映的5場，搶不到台北場票的粉絲還衝台南觀看，有粉絲看到哭著出場，直說：「電影版真的是給尋秦迷1封情書。」充滿青春記憶的回憶殺。古天樂與宣萱、郭羨妮25年前來台宣傳港劇版，當時吸引大批粉絲追星，這次他再度與宣萱以「螢幕情侶」之姿來台，也是他睽違12年見台粉，勢必掀起追星熱潮。

更多太報報導

梁靜茹撕開標籤「學會愛自己」 合作席琳狄翁御用導演

「EXO」主唱CHEN回味香腸喊餓 全場1對1自拍寵粉

陳明真重返求子地 還原神蹟「真的沒想到」