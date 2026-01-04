古天樂暌違12年攜螢幕情侶來台 兩一天夜會《尋秦記》影迷

25年前古天樂（左起）、宣萱及郭羨妮曾來台宣傳電視版《尋秦記》。（華映提供）

電影版《尋秦記》由經典港劇版《尋秦記》原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，於9日在台上映，同時也是古天樂暌違12年，再度為電影來台宣傳，並與宣萱繼25年前一同來宣傳港劇版後，再度一起赴台造勢，將出席多場映後見面會，與粉絲近距離互動。

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在香港一上映便開出破紀錄票房，打破《破·地獄》的首日開票紀錄，被市場上視為救市之作，更連續多天票房衝破千萬港幣（約4000萬台幣）的驚人成績。

電影版《尋秦記》找來原班底郭羨妮（左起）、古天樂、宣萱主演。（華映提供）

古天樂率領《尋秦記》的主演員展開一連串的造勢，知道台灣粉絲已經許久沒有見到他，粉絲早己多次向電影公司敲碗，幾經調整，終於在台灣上映前安排出時間，確定與「螢幕情侶」女主角宣萱一同在1月8日來台灣，進行兩天一夜的宣傳活動。

在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒折，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪！」這次古天樂與宣萱除了出席首映會，也特別抽出時間和粉絲近距離互動，在8日和9日都會舉辦映後見面會，讓影迷親眼看到宣萱如何治古天樂。

