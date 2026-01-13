古天樂本人開Threads帳號被懷疑 怒嗆「我問你死了沒」

古天樂最近久違來台和搭檔宣萱宣傳電影《尋秦記》，昨(12日)他入境隨俗開通了Threads帳號，宣布入住Threads，要大家猜猜他第一篇PO文有沒有玄機，猜中沒獎品，底下粉絲老神在在猜應該是公關團隊幫他操作，古天樂曬出影片強調是本人，還用「古式幽默」、電影《明日戰記》的經典台詞說：「PR團隊就是我，我就是PR團隊，我問你死未？！」

古天樂最近大動作宣布開始玩Threads，截至13日上午已有22萬名粉絲追蹤，他第一篇宣布開始用Threads，第二篇曬出網友翻唱他歌曲〈今期流行〉的影片，第三篇分享網友對《尋秦記》致敬的影片，大讚創作理念很有想法，讓他很感動。

古天樂除了發文，也不忘「海巡」粉絲留言，有網友不相信是他本人發文，他隨即曬出自己用語音發文的影片，證明是本尊；有人曬出他年輕時候的簽名，虧他以前簽名比較短，而他親自回應：「以前簽的那個名未發育！」；而他第一篇發文寫了60個「入定」，有網友解謎是暗示《尋秦記》票房突破6000萬。

有趣的是，男星吳肇軒稍早發現古天樂也回追蹤他，炫耀說：「贏了99%香港人」，古天樂隨即傲嬌曬出取消追蹤的截圖；另有網友曬出塗鴉，笑說：「古天樂老闆及其PR團隊（即是本人）正馬不停蹄地在threads上宣傳尋秦記！」，可見圖片中的古天樂吃飯、睡覺、上廁所都狂玩Threads，他繼續幽默回應，自己上廁所不會玩手機，同時也會確認有沒有衛生紙，笑翻眾人。

