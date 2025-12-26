古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

動作鉅製《尋秦記》由影壇天王古天樂擔任監製並主演，吳炫輝與黎震龍執導，港劇的原班人馬林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名出演。古天樂和林峯更重新詮釋主題曲〈天命最高〉，由於當年的版本開頭有馬叫聲，林峯特地提出保留叫聲的意見，「那是集體回憶」，古天樂十分讚同，而歌曲也讓粉絲感動直呼回憶再現。

古天樂表示，很多劇迷都告訴他一聽到主題曲前奏都會起雞皮疙瘩，他說：「歌名〈天命最高〉這4個字是一個使命，雖說這世界沒有最高境界，但我們都盡全力去做，像是拍電影版《尋秦記》一樣，過程中有很多困難，但都一一克服。」林峯則提到，曾邀請古天樂來演唱會當嘉賓，兩人就已合唱主題曲，為錄音做暖身，有了之前的經驗，錄音過程更順利。

古天樂扮演的項少龍最後娶了宣萱和郭羨妮兩大美女，大享齊人之福，在外還有一位紅粉知己騰麗名，電影版中3位女星再度合體。她們表示都收到古天樂親自邀請，二話不說全力配合。三人都很期待電影上映，笑說可以再拍一版，「讓感情戲多一點，安排古天樂迎娶騰麗名，三女共侍一夫的歡樂大結局！」