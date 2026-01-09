古天樂為《尋秦記》快閃來台！心心念念想睡覺 私下真實模樣全曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

電影《尋秦記》延續港劇經典，身兼總監製及主演的古天樂昨（8）日暌違12年來台，女主角宣萱也一起來到台灣，今（9）日在台北舉行活動，古天樂、宣萱受訪時分享兩人私下的模樣。

古天樂（左）、宣萱來台宣傳《尋秦記》電影版。（圖／記者孫睿瑜攝）

古天樂、宣萱這次快閃來台行程繁忙，談到下一次來台灣會想要做什麼，古天樂直言：「當然是要在房間裡睡覺一天。」宣萱則是笑說當然要去外面吃東西，因為台灣很多好吃的美食。古天樂近幾年睡眠時間少，被問到會不會想要減輕工作量，他無奈透露本身就不會多睡，「有人問我怎麼保養，少睡覺。」

古天樂心心念念想睡覺。（圖／記者孫睿瑜攝）

如今已經是老闆的古天樂，旗下許多演員都曾公開表示會害怕古天樂的氣場，宣萱時常替古天樂緩頰，安撫其他年輕演員，但是如果古天樂嚴肅起來的時候，她笑說絕對不會當勇者，「我會躲起來，但我覺得每個演員最好演員本分就好了。」她爆料其實私下古天樂很皮，「當然拍戲的時候肯定不可以，他要管的事情太多，他是老闆，而演員跟老闆也要保持距離。」古天樂被問到最放鬆的時候是什麼時候，他不假思索回答：「睡覺的時候。」看得出來是真的很需要睡眠了。

