古天樂病倒急送醫！《尋秦記》宣傳爆操到累翻 同劇女星全程撐場

跨年後票房亮眼的電影《尋秦記》近期宣傳活動火熱，主演古天樂、林峯、宣萱、朱鑑然等人幾乎每日奔波各地，與影迷互動宣傳。怎料，55歲的香港男神古天樂於2日被爆出身體不適緊急送醫，消息一出令粉絲憂心。據港媒報導，有粉絲在社群平台表示，「古天樂住院了，今天缺席宣傳活動。」現場網友也透露，「林峯一到現場就說Daddy（古天樂）因身體不適無法參加。」早前古天樂曾戴口罩現身部分活動，但隨後就缺席，留下林峯與宣萱等人完成其他宣傳行程。

《尋秦記》宣傳行程高密度，粉絲呼籲古天樂多保重身體，並期待他早日康復，繼續帶來精彩作品。（圖／華映提供）

女星宣萱也在社群坦言活動密集「真的累，但累得很開心，你們都累，大家都保重身體」，可見演員們為宣傳《尋秦記》付出極大心力。即便如此，電影傳出佳績後，古天樂與林峯、宣萱、朱鑑然也拍片向觀眾報喜，並短暫化身角色演趣味小劇場，影片中古天樂率眾齊聲喊：「大家繼續支持《尋秦記》！」顯示送醫前仍保持專業。《尋秦記》宣傳行程高密度，粉絲呼籲古天樂多保重身體，並期待他早日康復，繼續帶來精彩作品。

