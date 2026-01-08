古天樂睽違12年撲台 親解病情：好小的事

劉冠廷（左二起）捧著「旋轉馬鈴薯花束」送給古天樂、宣萱，左為首映會主持人曾寶儀。翻攝曾寶儀臉書



《尋秦記》在香港上映首日便打破香港影史的開票紀錄，上映1周票房已破5000萬港幣（約2億元台幣），總監製兼主演古天樂睽違12年來台，昨晚（1╱8）與女主角宣萱出席台北首映會，日前他疑因過度操勞掛病號，對此，他澄清只是小感冒，還說：「好小的事，看過醫生就沒事了。」

古天樂和宣萱25年前一起來台宣傳港劇版《尋秦記》，她笑說沒想過會因同部劇來回台灣，她想念許多寶島美食，點名白苦瓜蜂蜜、大腸包小腸，古天樂在一旁吐槽：「妳在香港是不是都沒東西吃啊？怎麼每次都在想吃的。」而10多年不吃米飯的他則最想念滷肉飯，他也戒喝含糖飲料，笑說：「原來戒甜很難。」

而首映會現場也出現驚喜特別來賓，劉冠廷捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身，因古天樂的簽名由很多個圈圈，被網友笑說很像在夜市販賣的旋轉馬鈴薯串，劉冠廷特別花心思把薯串包成花束，祝福今在台上映的《尋秦記》票房如薯串般一圈一圈往上，暴風大賣。

