古天樂睽違12年訪台！遭傳病倒親揭身體現況 最懷念滷肉飯

港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，在港澳上映後，一週累計票房衝破近2億元台幣，創下驚人票房。身兼總監製及主演的古天樂暌違12年再度來台，和女主角宣萱一同現身宣傳電影；不過先前一度傳出他因工作太過忙碌病倒，對此，他也澄清只是小感冒，不用太擔心。

古天樂（左）和宣萱（右）睽違25年再次合體來台，宣傳《尋秦記》電影版。（圖／華映娛樂 提供）

電影版《尋秦記》找回港劇原班人馬，包括古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等人，讓劇迷大呼：「活久見！」。古天樂和宣萱睽違25年再次合體來台宣傳，回饋粉絲舉辦了6場映後見面會，1800張票在一分鐘完售，足見影迷們的高度期待。

被問到此次來台最想做的事，兩人笑說很想念台灣的各種小吃，古天樂透露，自己其實已經10幾年沒有吃米飯，也不喝含糖飲料，相當注重身體健康，但最想念的台灣食物，竟然是滷肉飯；而宣萱則提到蜂蜜苦瓜汁、大腸包小腸等美食。

古天樂先前被傳出健康狀況亮紅燈，他親自澄清，表示只是個小感冒，要大家別太擔心，「沒事，回去看醫生就好了。」

古天樂先前被傳出健康狀況亮紅燈，他親自解釋只是個小感冒。（圖／華映娛樂 提供）

古天樂這回身兼電影監製，非常開心電影在各地開紅盤，也期望在台灣也能有好票房。宣萱則笑說，能夠湊齊原班人馬再拍《尋秦記》真的是很美好的回憶。古天樂說道：「25年的緣份真的不容易。當年是可以全家人一起看的作品，只要音樂一下，就有一種溫暖，非常多回憶。」宣萱則是開心新的電影版似乎又喚起了親友間的凝聚力，「我知道有人帶爸媽去看電影，還有老朋友相約聚餐再去看電影，人和人之間的互動因為電影變多了」。

有趣的是，曾和古天樂合作懸疑電影《私家偵探》的男星劉冠廷，在首映會上，捧著「旋轉馬鈴薯花束」驚喜現身。他感性表示，當時合作受到古天樂很多照顧，知道他花了很多心力完成的《尋秦記》在各地都有很棒的成績，更抽空到台灣來宣傳，一定要到現身恭賀。由於古天樂的簽名有很多個圈圈，常被網友笑說很像在夜市販賣的旋轉馬鈴薯串，因此劉冠廷特別把薯串包成花束，祝福票房如薯串般一圈一圈往上，暴風大賣。

男星劉冠廷曾和古天樂合作懸疑電影《私家偵探》，捧著「旋轉馬鈴薯花束」驚喜現身。（圖／華映娛樂 提供）

