古天樂突爆「病倒住院」！緋聞女友發聲揭真相

古天樂《尋秦記》飾演項少龍。（圖／華映娛樂）





電影《尋秦記》故事延續港劇結局的19年後，時隔25年推出全新電影版續篇，由古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演；古天樂勤跑映後宣傳，卻爆出身體不適緊急住院的消息，引發外界關注。

古天樂出席《尋秦記》首映會。（圖／華映娛樂）

古天樂監製主演電影《尋秦記》，2025年12月30日與主創團隊出席首映會、展開各地謝票活動，不料卻有中國大陸影迷在社群爆出，他因爲身體不適缺席宣傳行程「突發，古天樂住院，缺席今天路演」、「是，我去的那場，阿峯（林峯）一來就說Daddy身體抱恙來不了宣傳。」

有網友指出，古天樂1月2日出席佛山市電影宣傳時，戴著墨鏡和黑色口罩現身，但後續場次的映前映後活動就沒有看見他出席；宣萱也在社群發文：「真的累，但累得開心，你們都累，大家都保重身體。」港媒報導，今日深圳站行程，古天樂隨即回歸團隊宣傳，還搞笑說：「昨天古代有些事情要處理，所以回去了一趟，現在弄好了、就回來了！今日就輪到林峯有事處理要回古代。」



