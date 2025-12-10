古天樂與「徒弟」合體終結多年恩怨 經典港劇《尋秦記》登大銀幕

香港話題動作電影《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，劇情延續電視劇結局19年後發生的全新故事，消息一出引爆劇迷敲碗期待。

2001年，電視劇《尋秦記》改編自香港知名作家黃易的作品，此小說在華人圈掀起話題，改編成電視劇集，是當年TVB電視台台慶大作，集結電視台一線主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等共同演出，創下超高收視率，更風靡亞洲，堪稱穿越題材的經典代表作品，大批鐵粉期待再拍續集。

廣告 廣告

時隔25年，終於推出延續電視劇劇情的電影版本，劇情和視覺效果雙雙升級。集合原班人馬上陣，觀眾熟悉的角色如古天樂扮演的項少龍、林峯扮演的秦王（趙盤），宣萱扮的烏廷芳、郭羨妮扮演的琴清等都在電影版現身，勾起影迷的集體回憶。

電影版亦加入多位全新角色，為故事注入新氣象。其中一個是劇集中仍是孩童、如今成長為英勇少年、項少龍的兒子項寶兒。在劇集結尾，他決定把名字改為項羽，讓項少龍嚇了一跳，沒想到兒子日後成為世人所熟知的西楚霸王項羽。電影版的少年項寶兒由新生代港星朱鑑然飾演，項羽長大成人也成為劇情轉折的關鍵。

宣萱（左）和郭羡妮（右）回歸電影版《尋秦記》。 （華映娛樂提供）

劇情描述一場多年前的冤獄引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉 飾）誓言穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找久別20年的師傅項少龍。三人命運因Ken的出現再度糾纏，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

片商今天公布電影前導海報，呈現港劇版師徒情誼破裂的古天樂與林峯對峙畫面，兩人必須再度面對過往的恩怨情仇，也是兩人繼《九龍城寨之圍城》後再度銀幕合體。《尋秦記》將於2026年1月9日上映。更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

更多鏡週刊報導

邱垂亮紀錄片《南半球最璀璨的星星》 導演因一句話接下拍攝

《冰封的記憶》重返二戰西伯利亞戰俘營 叩問台灣主體性與認同矛盾

看岩井俊二的電影暗許心願 《旅與日子》讓韓籍影后沈恩敬實現夢想