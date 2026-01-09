古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳
記者王培驊／台北報導
電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（9日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。
先前有網友分享一段可愛影片，一名年僅四歲的小女孩對著鏡頭童言童語表示「長大要跟古天樂結婚」，畫面曝光後迅速在社群平台流傳，如今也成功釣出本尊回應。被問到是否看過這段影片，以及有沒有話想對小妹妹說時，古天樂先是露出笑容，隨後用一貫冷靜語氣回應：「等你。」短短兩個字，宣萱聽後忍不住笑喊：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」
古天樂此行來台為電影《尋秦記》宣傳，睽違多年與宣萱再度合體現身，所到之處都吸引大批影迷關注。他也在受訪時透露，《尋秦記》是自己最後一部電視劇作品，至今仍能被觀眾記得，讓他心懷感激，「一聽到配樂，就會想到以前一家人坐在電視前看劇的畫面，那是一個手機還沒那麼發達的年代。」
針對先前被港媒爆出因身體不適缺席宣傳活動，古天樂也親自報平安，表示只是感冒，「回去看看醫生就好了。」他坦言自己長期睡眠品質不佳，常常只睡一、兩個小時就醒來，但仍親自盯場電影製作與宣傳行程，展現監製身分的高度投入。
《尋秦記》電影版在香港上映後票房與口碑雙收，台灣場次的映後見面會門票更在短時間內完售。古天樂笑說，能夠在25年後再度以同一部作品與觀眾見面，是非常難得的緣分，也希望這份情懷，能在台灣觀眾心中留下同樣的溫度。《尋秦記》今（9）日正式在台上映。
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 8
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 26
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 14
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 60
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 87
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 134
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 27
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 15
曾經歷死亡車禍錯過奧運金牌 退休球王宣告結婚重生
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）前世界球王桃田賢斗（Kento Momota）今天在個人社群IG秀出兩人的左手無名指對戒，正式對外宣佈結婚，他在發文中寫道：「正因為有她，我才能開心地做自己…」太報 ・ 2 小時前 ・ 1
古天樂睽違12年撲台 親解病情：好小的事
《尋秦記》在香港上映首日便打破香港影史的開票紀錄，上映1周票房已破5000萬港幣（約2億元台幣），總監製兼主演古天樂睽違12年來台，昨晚（1╱8）與女主角宣萱出席台北首映會，日前他疑因過度操勞掛病號，對此，他澄清只是小感冒，還說：「好小的事，看過醫生就沒事了。」太報 ・ 10 小時前 ・ 3
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
《浪姐7》史上最大咖？張曼玉被點名 官方一句話耐人尋味
港片傳奇影后是否再度現身螢光幕？近日網路瘋傳張曼玉將加入綜藝節目《乘風2026》，相關傳言從邀約內幕到「機票已出」說法不斷發酵，引發外界高度關注，官方也首度做出回應。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33
修杰楷閃兵役風波消失演藝圈！現身送別林光寧 13字曝近況
自從閃兵役事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 22
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38