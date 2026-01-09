古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳

記者王培驊／台北報導

電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（9日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。

先前有網友分享一段可愛影片，一名年僅四歲的小女孩對著鏡頭童言童語表示「長大要跟古天樂結婚」，畫面曝光後迅速在社群平台流傳，如今也成功釣出本尊回應。被問到是否看過這段影片，以及有沒有話想對小妹妹說時，古天樂先是露出笑容，隨後用一貫冷靜語氣回應：「等你。」短短兩個字，宣萱聽後忍不住笑喊：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」

古天樂睽違多年來台，開心跟影迷打招呼。（圖／記者趙于瑩攝影）

古天樂此行來台為電影《尋秦記》宣傳，睽違多年與宣萱再度合體現身，所到之處都吸引大批影迷關注。他也在受訪時透露，《尋秦記》是自己最後一部電視劇作品，至今仍能被觀眾記得，讓他心懷感激，「一聽到配樂，就會想到以前一家人坐在電視前看劇的畫面，那是一個手機還沒那麼發達的年代。」

古天樂坦言自己只是感冒，讓大家不要擔心他的身體狀況。（圖／記者趙于瑩攝影）

針對先前被港媒爆出因身體不適缺席宣傳活動，古天樂也親自報平安，表示只是感冒，「回去看看醫生就好了。」他坦言自己長期睡眠品質不佳，常常只睡一、兩個小時就醒來，但仍親自盯場電影製作與宣傳行程，展現監製身分的高度投入。

《尋秦記》電影版在香港上映後票房與口碑雙收，台灣場次的映後見面會門票更在短時間內完售。古天樂笑說，能夠在25年後再度以同一部作品與觀眾見面，是非常難得的緣分，也希望這份情懷，能在台灣觀眾心中留下同樣的溫度。《尋秦記》今（9）日正式在台上映。

