古天樂要來台了！《尋秦記》原班人馬回歸 「合體女友會粉絲」行程曝光

記者王培驊／台北報導

過去古天樂、宣萱及郭羨妮曾來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供）

穿越經典，天命回歸！香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。古天樂睽違12年，再度為電影來台宣傳，他將與宣萱繼25年前一同來宣傳港劇版後，再度一起赴台造勢，將出席多場映後見面會，與粉絲近距離互動，全力寵粉。

古天樂即將來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！在香港一上映便開出破紀錄票房，打破《破·地獄》的首日開票紀錄，被市場上見為救市之作，更連續多天票房衝破千萬港幣（約4000萬台幣）的驚人成績，勢如破竹。古天樂率領《尋秦記》的主演員展開一連串的造勢，知道台灣粉絲已經許久沒有見到他，粉絲早己多次向電影公司敲碗，幾經調整，終於在台灣上映前安排出時間，確定與女主角宣萱一同在1月8日來台灣，進行兩天一夜的宣傳活動。

《尋秦記》劇照。（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》昨天已在全台特別優先上映五場，讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，消息一出，果然五場座位完售，更有粉絲搶不到台北場的票，特別南下到台南場觀看，有粉絲說電影一開始便激動落淚，更有粉絲是哭著出場，直說「電影版真的是給尋秦迷一封情書」，充滿青春記憶的回憶殺！《尋秦記》話題與口碑滿滿，也是近年香港電影在台灣少有的盛況。有趣的是古天樂與宣萱及郭羨妮曾在25年前來台灣宣傳港劇版的《尋秦記》，當時便吸引大批粉絲追星，收獲大批尋秦迷，這回兩人再度以「螢幕情侶」之姿來台宣傳，自然引爆粉絲期待。

在近期《尋秦記》一連串的宣傳中，許多影迷發現一向少話又酷的古天樂遇到好友宣萱就沒折，古天樂笑說：「治到我可說是她的一個成就。」讓宣萱開心說：「我好自豪」！這次古天樂與宣萱除了出席首映會，也特別抽出時間和粉絲近距離互動，在8日和9日都會舉辦映後見面會，讓影迷親眼看到宣萱如何治古天樂！



