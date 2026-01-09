古天樂認宣萱「不只是朋友」 許願來台：睡1整天

古天樂（左）、宣萱來台宣傳電影《尋秦記》。黃于珊攝



古天樂睽違12年再度訪台，今（1╱9）與電影《尋秦記》女主角宣萱出席記者會，2人25年前為港劇版一起會台粉，談到多年情誼，他感性表示：「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」

宣萱這次來台，直呼彷彿回到25年前，還笑用劇中台詞喊：「我繼續當八婆！」古天樂則默契十足地附和：「她叫八婆，我可以叫八公！」雖然外界常覺得古天樂很嚴肅，但宣萱爆料他其實很幽默，「他私下不會很兇啦！只要不要碰到他的點就好」。卻被他追問：「我的點是什麼？」但宣萱也說，在拍攝現場如果遇到他心情不好，當下不僅不會安慰他，反而是躲起來，「他工作很嚴肅的時候，做好自己演員的本分他就OK，不要煩他」。

被問私下是否會約出去聚會，宣萱直言：「沒有，跟他吃飯已經很困難了，真的不可能，我跟林峯2個人很辛苦才能約他吃1次飯，吃飯的時候也是談公事，就是那時候他告訴我們要拍《尋秦記》。」

身兼總監製的古天樂被問電影版和港劇版的差別，他坦言：「電視版最困難的是我們都要長時間拍攝，1天都是20多小時、很累，但是有一個好處是我可以把我自己想說的現代對白放進去，給我很多動力去拍每一場戲，現在拍電影版有一些新加入的角色，要在2個多小時之內說完非常困難。」

古天樂近年以老闆身分投資不少年輕創作者的作品。黃于珊攝

電影版找回港劇原班人馬林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演，被問最難找回的演員是誰？古天樂直言：「因為有一些演員現在已經不在這個行業裡面，我沒有他的電話也找不到他，其他能找的都找了，有一些演員在電視台拍戲，要他們請假出來也有一些困難。」

55歲的宣萱被讚外型都沒變的祕訣，她謙虛地說：「其實有變，但是就盡量，不開工的時間要好好去保養，除了休息、吃、做運動，保持心情開朗真的很重要，多做一些自己喜歡的事情，有時候工作可能沒辦法，但是平常生活上見一些喜歡的朋友，整個人開心自然會好。」

這次來台短短2天，若再來台最想做什麼？古天樂說：「首先第一件事就是在（飯店）房間睡覺1天，大家都說我很累，就休息1天吧！」宣萱則笑說：「我肯定是吃啊！一聽到台灣就是吃。」

來台前，古天樂因感冒健康亮紅燈，被問未來是否會減輕工作量？他卻說：「就算有時間給我多睡也沒用啊，我睡不多，可能我喜歡晚上工作，平常都是3、4點才睡覺，早上8、9點就起床。」還笑說宣萱保持年輕的祕訣是放慢腳步，「有人問我怎麼保養？我說像我一樣不要睡覺、壓力很大就可以」。

另外，古天樂近年以老闆身分投資不少年輕創作者的作品，他表示：「我想幫下一代多一些機會可以拍一些電影，因為很多新的演員觀眾可能不太認識，如果有機會應該找他多拍戲，讓觀眾認識下一代，也是我們未來的希望。」

至於續集，古天樂坦言有想過，「那個故事很長，如果票房很好會考慮再拍下去，但沒那麼快、慢慢來，因為投資1部戲真的也不容易，不能說一個數字（票房）就是一個答案」。也期待下次就是帶林峯、宣萱來台辦慶功宴。

