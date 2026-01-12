古天樂走向觀眾 催出《尋秦記》700萬票房

香港開年話題動作巨製《尋秦記》，由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，上周古天樂與宣萱來台造勢帶動電影氣勢，6場映後見面會全數秒殺，扮演秦王的林峯還特別抽空CALL IN現「聲」，讓首周票房表現亮眼，開出約700萬的佳績。

古天樂與宣萱在見面會上大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。另曾和古天樂合作過的演員劉冠廷與余香凝也悄悄隱身廳內，余香凝透露自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音。

而在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍攝工作，但他特別抽出空檔，在其中1場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」。