古天樂超兇？ 宣萱爆料拍《尋秦記》躲遠遠 揭老闆真面目：天天拆炸彈
時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。兩人睽違多年再度合體，展現超強默契。古天樂感性表示，這部片能找回當年電視劇大半演員是「一通電話就來」，讓他非常感動；而宣萱則趁機吐槽老搭檔現在身兼監製「管很大」，現場氣氛既溫馨又幽默。
「一通電話就來」 找回原班人馬 古天樂：很感動
談到時隔25年重啟計畫，古天樂坦言難度最高的是演員調度：「很多人已經不在這個行業了，甚至打電話都找不到人。但能來的，大部分都是一通電話就答應，這是一次非常難得的機會。」他也透露，電影版要將20多個角色塞進兩小時的劇情裡，是他這次面臨最大的挑戰。
監製老闆太嚴肅？宣萱爆料：他在現場像在拆炸彈
回憶過去合作，宣萱直言，以前合作時古天樂只是演員，現在成了監製、老闆，「他要管的東西多，在現場比較急，每天都像在拆炸彈」。被問到會不會去安慰壓力大的古天樂？宣萱笑稱：「我不會安慰他，我會躲起來！在現場一定要跟他保持距離。」
不過，宣萱也為好友平反，直說古天樂私下其實也有搞笑的一面，「不要碰到他的點就好」。古天樂當場反問：「哪個點？」兩人鬥嘴笑翻全場。
凍齡祕訣公開：宣萱勤敷臉、古天樂「少睡覺」
兩人與25年前相比幾乎沒變，宣萱謙虛表示不可能沒變，只能延緩速度，「只有懶女人，保持心情開心很重要」。有趣的是，古天樂的保養之道竟然是「不睡覺」：「我習慣晚上工作，凌晨三、四點才睡，七、八點就起床。我的保養就是少睡一點、多工作吧！」雖然他自認最放鬆的時候是睡覺，但宣萱聽了忍不住吐槽：「我覺得你連睡覺的時候都很不放鬆。」電影今日在台上映。
古天樂鬆口和宣萱「不只是朋友」 談《尋秦記》續集：不能單看票房
其他人也在看
古天樂鬆口和宣萱「不只是朋友」 談《尋秦記》續集：不能單看票房
時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。談到票房期許，古天樂抱持平常心，認為「每部電影都有自己的命運」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
睽違25年再攜手來台 宣萱列一堆美食⋯古天樂傻眼：妳在香港沒東西吃啊？
港片《尋秦記》由古天樂監製，8日他與片中女主角宣萱一同來台宣傳，下午先出席電影映後，與久違的台灣觀眾近距離互動。電影六場見面會門票全數秒殺，宣萱一開口就感性表示，上一次來台灣是因為25年前宣傳戲劇《尋秦記》，「真的沒想過會因為這部電視劇，又把我帶回台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的」。她也笑說，能和觀眾一起看電影、聊天、吃飯，讓這段回憶變得更加美好，「二十多年了，這已經不只是一部作品，而是一種情懷。」潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
惹怒習近平〈可惜不是你〉被封？梁靜茹突關微博掀議
國際中心／李汶臻報導美軍日前對中南美洲國家委內瑞拉發動突襲，活捉該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國受審。在相關消息震驚全球之際，歌手梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉突遭中共封禁。據了解，這首歌是多年來被中國網友譏諷習近平的方式之一。如今，又傳出梁靜茹突關閉中國社群微博帳號；在各界瘋猜背後原因時，不少中媒被發現發稿洗版解釋，稱梁靜茹是因身材發福被網友議論，才選擇關閉帳號。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
古天樂來台「合作男星」驚喜現身 粉絲喊話想嫁霸氣回：等妳
港片《尋秦記》由古天樂監製，8日他與片中女主角宣萱一同來台宣傳，晚間出席電影首映會。電影公司特別找來曾與古天樂一起拍片的「神秘嘉賓」現身站台，替活動製造意想不到的驚喜。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
《尋秦記》電影版台灣上映掀回憶殺！25年前必看神劇：穿越劇始祖、古天樂最後一部電視劇｜上映戲院、分級一次看
【文／孔渠】近期《尋秦記》在睽違25年後推出電影版，並在香港締造驚人的票房成績。古天樂領軍原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名回歸，再度掀起回憶殺和討論熱潮。《尋秦記》當年不僅是古天樂的突破性的代表作，更是「穿越劇始祖」，以下就來解析這個IP為何能成為難以超越的經典，以及演員們的今昔對比。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 7
古天樂出席「尋秦記」首映會 粉絲搶簽名 (圖)
電影「尋秦記」首映會8日在台北舉行，港星古天樂（前右）離場時，許多影迷爭相上前索取簽名，出道多年魅力不減。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳
電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（8日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
古天樂親曝和宣萱不只是好友！《尋秦記》CP一個八婆一個八公
延續經典港劇的電影《尋秦記》今正式在台上映，古天樂暌違12年再度訪台，與女主角宣萱一同出席記者會，重現老拍檔的默契與情誼。宣萱直呼彷彿回到25年前來台宣傳港劇版，「時間好像很長，但大家一直沒有離開我們」，更引用劇中台詞笑說「我繼續當八婆！」古天樂立刻接話：「她是八婆，那我就是八公！」逗得全場笑聲不斷自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
宣萱宣傳電影尋秦記 (圖)
港星宣萱（圖）來台宣傳電影「尋秦記」，9日下午出席媒體茶會，分享拍攝趣事。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
宣萱認了「不只是好朋友」！古天樂放話揪林峯來台會影迷
宣萱認了「不只是好朋友」！古天樂放話揪林峯來台會影迷EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
曹西平遺照不只選一張！動態方式持續變換 靈堂走狂野風開放追思兩週
藝人曹西平上月29日猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。離世第12天，家屬於今（9日）正式公布後事安排，同步曝光靈堂設計與遺照內容，讓外界得以一窺曹西平最後的身影，也為這位舞台生命力極強的藝人送上最深切的告別。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
人口持續雪崩！馬斯克警告南韓再不生小孩 「北韓根本不用打」就滅國
即時中心／林耿郁報導特斯拉執行長馬斯克近日再度警告全球人口下滑風險，他特別以南韓為例，指出若該國出生率持續低迷，未來全國人口可能大幅縮減，屆時北韓不費一兵一卒、一槍一彈，便可輕鬆跨越38度線南下。民視 ・ 8 小時前 ・ 1
馬斯克衝刺xAI 完成200億美元籌資 緯創、英業達等受惠
特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元籌資，規模超越原先的150億美元目標，伴隨銀彈上膛...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙中1萬「不請客就小氣？」他嘆同事天天問 網教反擊方法
年底許多公司陸續舉辦尾牙，抽獎活動令不少上班族十分期待，不過，近日一名網友在社群平台分享，自己在尾牙抽到1萬元紅包後，竟被同事天天追問「怎麼沒請大家喝飲料」，甚至被說小氣，引發網友熱議，紛紛提議反擊方法。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 1
大安森林公園今晨6.2度「比市區更冷」 鄭明典解釋原因：是相當特殊的現象
受強烈大陸冷氣團影響，北部地區寒意明顯，中央氣象署資料顯示，台北測站今（9）日清晨測得最低溫9.2度，達到入冬首波寒流標準，位於市中心的大安森林公園更測得6.2度低溫。對此，前交通部中央氣象局長鄭明典在《TVBS新聞》表示，這波降溫之所以令外界感到「超出預期」，並非未預測到低溫本身，而在於「輻射冷卻」影響的實際範圍與最低溫出現的位置皆存在不確定性。他指出，此......風傳媒 ・ 45 分鐘前 ・ 1
辛柏毅家屬求問神明！她轉述：沉海8000呎撞到頭
社會中心／綜合報導花蓮空軍基地6日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航例行性訓練時突然失去光點，29歲飛官辛柏毅上尉連喊三聲「跳傘」後失聯。目前搜救行動已進入第4天，大量人力持續在花蓮外海搜尋飛官下落；辛柏毅家屬焦急萬分，但只能心碎求助神明，無論生死只想再見他一面。辛的小姨子昨（8）日深夜再度更新貼文，透露家屬前往花蓮當地廟宇、尋求通靈問事的結果，指辛柏毅讓師姑幫帶話「一定要找到黑盒子」。民視 ・ 5 小時前 ・ 4
古天樂、宣萱宣傳「尋秦記」 劉冠廷獻祝福 (圖)
電影「尋秦記」首映會8日在台北舉行，港星古天樂（左）、宣萱（中）一同亮相，演員劉冠廷（右）特地獻上「旋轉馬鈴薯花束」，祝福票房長紅。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
魅力無法擋！4歲女童告白想嫁他 古天樂霸氣回2字
經典港劇《尋秦記》在25年後以原班人馬、電影形式重返觀眾視線，去年跨年夜在港澳上映首週便勢如破竹，狂掃5000萬港幣（約新台幣2億元）票房佳績。身兼總監製與主演的古天樂，今（8）日攜手女主角宣萱現身台灣首映見面會。這不僅是古天樂時隔12年再度為戲來台，更引發影迷瘋狂搶票，六場見面會門票瞬間秒殺。早前有4歲小孩告白想嫁給古天樂，魅力連4歲小女孩也沉迷的古天樂，也在媒體力拱下親口回應對方。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
對台軍售遭中制裁 Anduril創辦人：引以為傲的獎項
（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）因對台軍售而遭北京制裁的美國國防科技公司Anduril創辦人拉奇表示，這是他非常引以為傲的「獎項」。面對中國侵擾，他強調，必須加速把台灣打造成渾身是刺的「豪豬」，而Anduril設計的系統，主要就是為了應對中國。中央社 ・ 10 小時前 ・ 140
「很久沒有這麼期待一套電影了」：《尋秦記》掀起中港兩地「回憶殺」與熱烈討論
《尋秦記》的上映，掀起中、港兩地「回憶殺」及討論熱潮，但也有批評認為這只是由「情懷消費」所驅動、劇情薄弱。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前 ・ 發表留言