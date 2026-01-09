古天樂超兇？ 宣萱爆料拍《尋秦記》躲遠遠 揭老闆真面目：天天拆炸彈

時隔25年，經典神劇《尋秦記》終於以電影版回歸，監製兼主演古天樂昨（8）日攜手女主角宣萱抵台宣傳，今日繼續接受訪問。兩人睽違多年再度合體，展現超強默契。古天樂感性表示，這部片能找回當年電視劇大半演員是「一通電話就來」，讓他非常感動；而宣萱則趁機吐槽老搭檔現在身兼監製「管很大」，現場氣氛既溫馨又幽默。

「一通電話就來」 找回原班人馬 古天樂：很感動

談到時隔25年重啟計畫，古天樂坦言難度最高的是演員調度：「很多人已經不在這個行業了，甚至打電話都找不到人。但能來的，大部分都是一通電話就答應，這是一次非常難得的機會。」他也透露，電影版要將20多個角色塞進兩小時的劇情裡，是他這次面臨最大的挑戰。

監製老闆太嚴肅？宣萱爆料：他在現場像在拆炸彈

回憶過去合作，宣萱直言，以前合作時古天樂只是演員，現在成了監製、老闆，「他要管的東西多，在現場比較急，每天都像在拆炸彈」。被問到會不會去安慰壓力大的古天樂？宣萱笑稱：「我不會安慰他，我會躲起來！在現場一定要跟他保持距離。」

不過，宣萱也為好友平反，直說古天樂私下其實也有搞笑的一面，「不要碰到他的點就好」。古天樂當場反問：「哪個點？」兩人鬥嘴笑翻全場。

凍齡祕訣公開：宣萱勤敷臉、古天樂「少睡覺」

兩人與25年前相比幾乎沒變，宣萱謙虛表示不可能沒變，只能延緩速度，「只有懶女人，保持心情開心很重要」。有趣的是，古天樂的保養之道竟然是「不睡覺」：「我習慣晚上工作，凌晨三、四點才睡，七、八點就起床。我的保養就是少睡一點、多工作吧！」雖然他自認最放鬆的時候是睡覺，但宣萱聽了忍不住吐槽：「我覺得你連睡覺的時候都很不放鬆。」電影今日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導