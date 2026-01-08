古天樂隔12年再來台親回「病倒消息」 隔空喊話4歲小新娘：等你！

【緯來新聞網】古天樂、宣萱今（8日）為宣傳電影《尋秦記》訪台，六場映後見面會共1800張票，全數一分鐘秒殺完售。古天樂相隔12年再度訪台，先前他忙著四處宣傳《尋秦記》，一度傳出他病倒送醫，讓粉絲都相當擔心，今記者會上再被問到身體狀況，他一派輕鬆回應：「沒事，感冒而已，就去看看醫生。」見到曾合作《私家偵探》的劉冠廷驚喜捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身，更是笑開懷直呼：「我很想他！」

古天樂、宣萱來台宣傳電影版《尋秦記》。（圖／陳明中攝）

古天樂、宣萱2人25年前曾來台宣傳港劇版《尋秦記》，如今再次來台宣傳，古天樂在記者會上笑喊很想念滷肉飯，「但我戒糖10年了，現在也不吃飯了。」他也提到拍攝電影《尋秦記》當時，天氣不好天天在下雨，其實壓力破表，還透露自己平時最喜歡凌晨12點工作到半夜3、4點，「反正我也睡不著，一兩個小時就會醒來。」

宣傳爆料古天樂私下其實十分幽默。（圖／陳明中攝）

當年港劇《尋秦記》陪伴許多粉絲長大，如今相隔25年再推電影版，在港澳上映票房也開紅盤，累計票房突破5000萬港幣（約新台幣2億元）。古天樂表示：「25年了，這部戲其實是想給大家一個回憶，回想起當年一家人一起吃飯、一起追看電視的那份溫暖。」當年古天樂跟宣萱都是演員，如今拍電影《尋秦記》，古天樂升格為老闆，除了演戲還要盯場、開會。被問到古天樂與25年前拍《尋秦記》差別，宣萱笑喊：「我覺得他跟當年一樣啊，他最近好像輕鬆一點了。」更爆料宣傳時古天樂看來什麼都說好，但其實私下講話十分直接，互動方式大不同，更打趣：「你們看得只是表面啊。」

宣萱表示古天樂跟25年前幾乎沒變。（圖／陳明中攝）

古天樂過去曾與劉冠廷合作《私家偵探》，今劉冠廷捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身力挺《尋秦記》首映會，讓古天樂十分開心，笑喊：「我真的很想他耶！我有看到他的電影海報，髮型完全不一樣，很帥！」讓劉冠廷聽了又驚又喜，當場開心道謝。至於最近網上流傳4歲小妹妹向他求婚的可愛短片，被問到想跟小妹妹說什麼？他想了想笑回：「等你！」宣萱聽後忍不住笑喊：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」《尋秦記》將於1月9日在台上映。

劉冠廷驚喜現身，讓古天樂笑開懷。（圖／陳明中攝）

