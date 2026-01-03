古天樂驚傳病倒最新病況曝光！ 驚喜宣布來台《尋秦記》

【緯來新聞網】古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮主演電影《尋秦記》自跨年當天上映後，票房開紅盤，在港澳上映票房以1130萬（約4560萬台幣）票房佳績，如今片商也宣布「項少龍」古天樂和「烏廷芳」宣萱將於下週四（8日）、五（9日）來台出席在台北松仁威秀泰坦廳舉辦的4場影人活動，這也是古天樂繼《竊聽風雲3》後，隔12年再度訪台。

古天樂將來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

《尋秦記》自上映後票房開紅盤，在港澳上映以1130萬（約台幣4560萬）刷新香港電影史上首日開片票房紀錄。上映第四天，港澳累計票房已達3100萬港幣（約1.2億台幣），表現亮眼。

《尋秦記》飾演烏廷芳的宣萱也將一同來台宣傳。（圖／華映提供）

古天樂2日因身體不適，缺席部份宣傳活動，傳出緊急住院消息，留下林峯與宣萱等人繼續宣傳。今（3日）他在深圳站宣傳歸隊現身，精神回復不少之餘更不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑喊：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定了就回來了。」隨即他又打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要回去古代！」惹來全場笑聲，氣氛相當熱鬧。《尋秦記》將於1月9日在台上映。

古天樂（前排中）傳出身體不適，今回歸宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

